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جامعة عين شمس: ممنوع دخول الامتحانات دون شهادة التطعيم.. وحملات توعية للطلاب





عميد تجارة عين شمس: التعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان





قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تجري امتحانات الميدتيرم ، وسط اجراءات احترازية، لافتًا إلى أن شكل الامتحانات بالشكل التقليدي .

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وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن التطعيم بلقاح كورونا مستمر فى الكلية منذ تم الاعلان عنه ، لافتا إلى أننا قد أوشكنا علي الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب بلقاح كورونا .وأشار إلى أنه فى ضوء إجراءات وخطة الدولة لن يسمح لأى طالب بدخول الكلية سواء لحضور المحاضرات أو استيفاء الأوراق إلا بعد تقديم ما يفيد بحصوله على شهادة التطعيم .ولفت إلى أن هناك حملات توعية مستمر على صفحات الكلية، مؤكدا أن الطالب محروم من كل خدمات الكلية بدون شهادة التطعيم سواء حضور المحاضرات أو دخول الامتحانات أو الحصول على أى أوراق من الكلية.وتابع من المنتظر أن تجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول في شهر يناير مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بأنه لن يسمح بدخول الامتحانات بدون شهادة التطعيم .قال الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، إنه سوف تنتهي غدا امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول بالكلية لشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية والعربية وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية مؤكدا علي سير وأنضباط اللجان ، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.وصرح الدكتور خالد قدرى بأن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان (9550 طالباً وطالبة)، حيث تقدم للامتحانات 6500 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و 1165 طالباً وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ، 1827 طالباً وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 94 طالباً وطالبة.وأضاف أنه تم التأكيد على أن جميع الطلاب يجب ان يكونوا حاصلين على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.وأوضح أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على الاطباء وهيئة التمريض بالمركز الطبى بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية. بالإضافة إلى التنبيه على رؤساء واعضاء الكنترولات والملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.جدير بالذكر أن امتحانات منتصف العام الدراسى بكلية التجارة تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 /11 /2021 ومستمرة حتى يوم الأحد الموافق 28 /1 /2021 بواقع اربع فترات فى اليوم يتخلل ذلك فترات التعقيم لكافة اللجان والقاعات بالكلية.وأيضاً بدأت امتحانات دور نوفمبر للدراسات العليا الاكاديمية تحت أشراف أ.د هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث امس السبت والتى من المقرر ان تعقد يومى السبت والخميس خلال الفتره من ٢٠ نوفمبر وحتي ٢ ديسمبر ٢٠٢١. و قد تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا ١٣٣ طالبا لامتحانات الدبلومات والتي يبلغ عددها ١٤ دبلومة، ٣١ طالبا لامتحانات تمهيدي الدكتوراه، ٥٩ طالبا لامتحانات تمهيدي الماجستير.كما كشف الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دور جامعة عين شمس في المشاركة ضمن مشروع حياة كريمة لافتا أن الجامعة تعمل علي 4 اتجاهات بشكل مباشر وهي طبي ،توعوي ،حرفي ومهاري ، ومحو الامية.وأكد الدكتور هشام تمراز خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه منذ شهر يناير الماضي تم تحديد 51 قرية الأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية كمرحلة اولي تضم 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ان مبادرة حياة كريمة تضمنت 10 قوافل للقري الأكثر فقرا بالإضافة الي 11 قافلة اخري منتشرة في القاهرة والجيزة بها كافة التخصصات بدأت من يناير حتي نوفمبر الجاري .وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي تنظيم 45 ندوة توعوية تم من خلالها توعية المواطنين عن فيروس كورونا وسرطان الثدي والزيادة السكانية وتنظيم الاسرة بالإضافة الي مخاطر السكر والضغط والمخدرات .وقال الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة تشارك بقوة في مشروع محو الامية وتم من خلال المشاركة محو أمية 31 الف امي دراس ناجح .ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان " الانتماء والولاء للوطن" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، وبرئاسة ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ،وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة .صرحت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية ومنسق الندوة أن ضيف الندوة الفنان القدير محمد صبحى ويحدثنا عن تعزيز قيم الولاء والأنتماء للوطن فى حوار مع طلاب جامعة عين شمس، الندوةتحت إشراف أ . سهيل حمزه أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع البيئة.