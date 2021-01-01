قال الدكتور محب شلبي استشاري المناعة وزميل الكلية الملكيبة بلندن ، إن الحالات في أخر أسبوعين في دولة جنوب إفريقيا زادت أعداد الإصابات إلى الضعف وذلك بسبب حدوث تحور جديد في الفيروس .
وأضاف الدكتور محب شلبي عبر زووم ببرنامج " صباحك مصري " والمُذاع على فضائية " أم بي سي مصر 2 " ، أن لقاحات كورونا تم صناعتها للفيروس الأصلي الذي تم اكتشافه في ومدينة وهان الصينية ، حيث تعرض فيروس كورونا الأصلي لتحور كبير وهذا بدوره يجعل اللقاحات غير قادرة على القضاء عليه وستكون ضعيفة التأثير .
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التعليقات على هل لقاحات كورونا تقضي على المتحور الجديد ؟ .. استشاري يجيب
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