هل لقاحات كورونا تقضي على المتحور الجديد ؟ .. استشاري يجيب

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قال الدكتور محب شلبي استشاري المناعة وزميل الكلية الملكيبة بلندن ، إن الحالات في أخر أسبوعين في دولة جنوب إفريقيا زادت أعداد الإصابات إلى الضعف وذلك بسبب حدوث تحور جديد في الفيروس .







وأضاف الدكتور محب شلبي عبر زووم ببرنامج " صباحك مصري " والمُذاع على فضائية " أم بي سي مصر 2 " ، أن لقاحات كورونا تم صناعتها للفيروس الأصلي الذي تم اكتشافه في ومدينة وهان الصينية ، حيث تعرض فيروس كورونا الأصلي لتحور كبير وهذا بدوره يجعل اللقاحات غير قادرة على القضاء عليه وستكون ضعيفة التأثير .

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وتابع محب شلبي، أن المتحور الجديد منتشر في خمس دول إفريقية من ضمنهم دولة جنوب إفريقيا ، مضيفًا أنه بالأمس عقدت الأمم المتحدة اجتماع في جينيف وأطلقت على المتحور الجديد اسم ( أوميكرون) وهو أحد حروف اللغة اليونانية .وأكمل : أن نفس المتحور يوجد في اسرائيل وهى الآن أعلنت حالة الطوارئ ، وتم اكتشاف حالة في هونج كونج .