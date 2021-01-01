

سامسونج ستبني مصنعًا لأشباه الموصلات بقيمة 17 مليار دولار في الولايات المتحدة سامسونج ستبني مصنعًا لأشباه الموصلات بقيمة 17 مليار دولار في الولايات المتحدة

قررت شركة سامسونج بناء مصنع خاصة لتصنيع وإنتاج أشباه الموصلات في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 17 مليار دولار أمريكي.



سيعمل المصنع المزمع بناءه في العام المقبل على تصنيع رقاقات المعالجة عالية الدقة للأجهزة الرائدة، وكذلك تطوير رقاقات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وغيرها من الرقاقات وأشباه الموصلات. فيما يتوقع افتتاح المصنع في النصف الثاني من 2024.



وعلى غير المصنع الجديد الذي ستفتحه TSMC بالتعاون مع سوني في اليابان للتركيز على رقاقات المعالجة متوسطة وضعيفة القدرات، سينصب تركيز مصنع سامسونج على الرقاقات عالية الدقة.

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وتأتي هذه الخطوة من الشركة الكورية في ظل ضغط الولايات المتحدة على الشركات المصنعة لأشباه الموصلات للعمل في الولايات المتحدة لتتمكن الشركات الأمريكية من الحصول عليها داخليًا ومن أماكن أخرى ليس لها علاقة بالصين التي تعتبر المنتج الأكبر لها.