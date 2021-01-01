سبوتيفاي تنضم للركب وتبدأ اختبار خاصية عرض مقاطع الفيديو على طريقة تيك توك

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سبوتيفاي تنضم للركب وتبدأ اختبار خاصية عرض مقاطع الفيديو على طريقة تيك توك

أصبحت سبوتيفاي آخر المنضمين إلى ركب الشركات التي تحاكي مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك مع بدء اختبار خاصية جديدة لعرض مقاطع فيديو الأغاني.

وبدأ تطبيق الشركة على نظام تشغيل iOS بعرض مقاطع الفيديو على كامل الشاشة عند تشغيل الأغاني والمحتوى الصوتي، وسيضيف التطبيق تبويبًا جديدًا بعنوان استكشاف أو “Discover” يتيح للمستخدمين التنقل بين مقاطع الفيديو والأغاني بنفس الطريقة التي يتم فيها تصفح مقاطع تيك توك.

وأكدت سبوتيفاي أخبار بدء اختبار الخاصية الجديدة على تطبيقها لموقع TechCrunch، لكنها في نفس الوقت رفضت الحديث عن ما إذا كانت ستوفرها لمجموعة أكبر من المستخدمين قريبًا أو ستبدأ اختبارها على النظام الآخر، أندرويد.

المصدر: عالم السيارات

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