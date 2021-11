سارع لتنزيلها.. جوجل توفر مجموعة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة "مجانا" سارع لتنزيلها.. جوجل توفر مجموعة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة "مجانا"

انضمت شركة جوجل Google، إلى سباق موسم التخفيضات من خلال إضافة بعض العروض والتخفيضات على التطبيقات والألعاب المتوفرة على متجر Google Play، حيث أصبحت تطبيقات أندرويد المدفوعة متاحة للتحميل مجانا، بعد أن قدمت عملاقة التقنية الأمريكية عرض خصومات هائلة على سوق بلاي بمناسبة صفقات الجمعة السوداء أو البلاك فرايدي.



وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، حصلت مجموعة من التطبيقات والألعاب المدفوعة التابعة لنظام التشغيل أندرويد على خصومات هائلة، ضمن تخفيضات الجمعة السوداء 2021 على مستوي العالم، والتي دائما ما تنال اهتمام المستخدمين كل عام.



أفضل ألعاب أندرويد المتوفرة حاليًا مجانًا على متجر جوجل بلاي



- لعبة Shadow of Death: Dark Knight‏: هي لعبة قتال خيالية غير متصلة بالإنترنت، يمكنك من خلالها لعب دور الفارس مقاتل مكلف بتدمير الوحوش للحفاظ على المملكة.- لعبة Space Shooter Galaxy Attack: هي لعبة إطلاق النيران عبر المجرات، تضعك اللعبة الكلاسيكية في دور البطل المختار لمحاربة الغزاة وبناء سفينة فضاء لحماية المجرات الأصلية والكويكبات المحيطة بها.- لعبة Epic Heroes War - Premium: هي لعبة جماعية من نمط المغامرات، تدور حول قصة أسطورية تلعب فيها دور محارب يخوض مجموعة من المعارك لهزيمة الأشرار.- لعبة Peppa Pig: Golden Boots: هى لعبة من الألعاب التعليمية المليئة بالمرح والمفيدة للأطفال.أفضل تطبيقات أندرويد المتوفرة حاليا مجانا على متجر جوجل بلاي- تطبيق Decimal to Fraction Pro: هو إصدار محترف من التطبيقات التعليمية الحسابية، يوفر لك بعض الوظائف ل تحويل الأرقام العشرية إلى كسور.- تطبيق One Swipe Notes - Floating Notes - Gesture Notes: هو تطبيق لتدوين الملاحظات، يسهل عليك تدوين ملاحظاتك في أسرع وقت ممكن.- تطبيق Status Saver: هو تطبيق مساعد لـ واتساب، يتيح لك تنزيل الصور ومقاطع الفيديو المتاحة على خاصية الحالة بتطبيق الدردشة الشهير.- تطبيق Document Scanner - Scan PDF: هو تطبيق يتيح لك مسح المستندات ضوئيا، وتحويلها إلى ملفات بصيغة pdf.- تطبيق Gallery: هو معرض صور ذكى يتيح لك تنظيم صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك بطريقة سهلة.- تطبيق 90X Photo Lab Editor Pro: هو تطبيق مخصص لتحرير وتعديل الصور يضيف العديد من التأثيرات المميزة لجعل صورتك أفضل.