

شركة ZTE تغزو الأسواق بهواتف 5G مميزة مزودة بمواصفات منافسة شركة ZTE تغزو الأسواق بهواتف 5G مميزة مزودة بمواصفات منافسة

أعلنت شركة ZTE، عبر حدث افتراضي في الصين، عن علامتها التجارية الجديدة Voyage 20 Pro، وإصدار خاص Axon 30 Ultra Aerospace.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف Voyage 20 Pro، هو أحدث هواتف 5G ضمن الفئة المتوسطة من شركة ZTE، حيث يأتي مزودا بمعالج ميدياتك Dimensity 720.



سعر ومواصفات هاتف Voyage 20 Pro من شركة ZTE

قد يعجبك أيضا...

يمتاز هاتف Voyage 20 Pro، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD + ، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تحتوى على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.وزودت شركة ZTE، هاتف Voyage 20 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الماكرو.ويحزم هاتف Voyage 20 Pro، بطارية بقوة 5100 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم MyOS11، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.ويتوفر هاتف Voyage 20 Pro، في لونين هما الأسود والأزرق المتدرج، مقابل سعر 344 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و200 جنيه مصري)، على أن يتوفر للبيع في الصين اعتبارا من 4 من ديسمبر.مواصفات هاتف ZTE Axon 30 Ultra Aerospaceيتوفر الإصدار الخاص ZTE Axon 30 Ultra Aerospace، بذاكرة عشوائي رام هائلة تبلغ 18 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، ويأتي الهاتف الذكي باللون الأسود مع لمسات باللون الذهبي على جزيرة الكاميرا الخلفية.ويباع هاتف ZTE مع بعض الملحقات الإضافية، وعند الشراء يأتي الإصدار المحدود مع حافظة من ألياف الكربون، وسماعات ZTE TWS اللاسلكية، مع محول شحن بقدرة 65 وات، وكابل USB-C.وسيتوفر الإصدار الخاص ZTE Axon 30 Ultra Aerospace، مقابل سعر 1095 دولار (أي ما يعادل 17 ألف و200 جنيه مصري).