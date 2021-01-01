أشارت شركة سامسونج Samsung، في وقت سابق من هذا العام، إلى أنها قد توقف خط إنتاج سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy Note، ولكنها ستقدم هواتف ذكية جديدة من العائلة العام المقبل.
وذكر التقرير الأخير الصادر من كوريا الجنوبية، إلى أن شركة سامسونج قد تتوقف عن إنتاج سلسلة Galaxy Note، حيث أزالت عملاقة تصنيع هواتف أندرويد إصدارات "نوت" من خطة تصنيع منتجاتها للعام المقبل 2022.
احصائيات تكشف السبب وراء توقف سامسونج عن إنتاج Galaxy Note
ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن السبب الرئيسي وراء قتل سامسونج خطوط إنتاج هواتف جالكسي نوت، لكونها المنافس الأول لهواتف الشركة الكورية ذات الشاشات القابلة للطي.
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التعليقات على صدمة لعشاق جلاكسي نوت.. سامسونج تقتل أحد أشهر هواتفها بشكل دائم
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