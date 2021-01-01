في أحدث تقرير صدر اليوم، كشفت شبكة Weibo الشهيرة، عن بعض التفاصيل في هواتف Xiaomi 12، التي من المتوقع، أن يتم الكشف عنها بشكل رسمي، خلال حدث ضخم سيعقد في شهر ديسمبر، حيث أكدت محطة الدردشة الرقمية الداخلية Weibo، أن الهاتف Xiaomi 12، سيتم تشغيله بالمعالج Snapdragon 8 Gen1، الأحدث من كوالكوم، والهاتف Xiaomi 12X، سيتم تشغيله بالمعالج Snapdragon 870.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتفين Xiaomi 12 وXiaomi 12X، سيحتويان على مكبرات صوت ستريو متناظرة، وعلى الأرجح ستتواجد، في الجزء العلوي والسفلي من كل هاتف، مثل هاتف Mi 11 Ultra، الذي تم إطلاقه في شهر مارس من العام الجاري 2021، كما أن هذه الهواتف، ستدعم خاصية NFC، ولكنها لن تدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.
ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فالهاتفان شاومي 12 و12 إكس، سيتوفران مع شاشات منحنية، من فئة AMOLED، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أنها، ستحتوي على ثقب كاميرا سيلفي في الأعلى، وستحتوي كذلك على مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الأسفل.
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التعليقات على هواتف Xiaomi 12 تتميز بشاشات منحنية ومكبرات صوت ستريو
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