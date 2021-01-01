

اليابان تعلن عن شاشة فريدة لمستخدمي الإنترنت اليابان تعلن عن شاشة فريدة لمستخدمي الإنترنت

أعلنت شركة Elsonic اليابانية عن نيتها إطلاق شاشة فريدة لمستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.



والمميز في شاشة EK-MD088 الجديدة هو أنها مثبتة على محاور متحركة تمكن المستخدم من تغيير زاوية ميلها لتتناسب مع وضعية جلوسه وتكون أكثر راحة للنظر عند الاستخدام المطول، كما أن تصميمها الطولي يساعدها على عرض أكبر قدر من المحتوى أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا عند تصفح قوائم الأخبار وقوائم المنشورات في تلك المواقع.



وتأتي هذه الشاشة بمقاس 8.8 بوصة، وبدقة عرض تعادل (1920/420) بيكسل، ومعدل سطوع 300 شمعة/م تقريبا، وتردد يساوي 60 هيرتزا.

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كما جهزت بمنفذي USB Type-C ومنفذ Mini-HDMI لتسهيل وصلها مع الهواتف أو الحواسب لتعمل كشاشة إضافية لتصفح الإنترنت.وستتوفر هذه الشاشة في الأسواق اليابانية حاليا، ويفترض أن تطرح في بقية الأسواق العالمية في فبراير القادم، بسعر 130 دولارا تقريبا