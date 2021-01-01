ناسا تطلق مركبة أخرى نحو المحطة الفضائية الشهر القادم

أعلنت وكالة ناسا عن نيتها إطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية في شهر ديسمبر المقبل.
وقال بيان صادر عن الوكالة "في الـ 21 من ديسمبر المقبل، بتمام الساعة 5:06 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:06 بتوقيت موسكو)، من المقرر إطلاق صاروخ من نوع Falcon 9 من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، الصاروخ سيحمل إلى الفضاء مركبة شحن من نوع Dragon .. ستحمل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية أطعمة ومياها ومعدات ضرورية لإجراء التجارب العلمية".
وأضاف البيان "المركبة من المفترض أن تلتحم بالمحطة الفضائية في 22 ديسمبر، بتمام الساعة 4:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (12:30 بتوقيت موسكو)، وستبقى في الفضاء لمدة شهر تقريبا، وبعد انفصالها عن المحطة ستعود نحو الأرض لتهبط في المحيط الأطلسي".
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