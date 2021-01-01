

مواصفات وأسعار هاتف Redmi Note 11 4G مواصفات وأسعار هاتف Redmi Note 11 4G

بعد أن تم إطلاق، 4 هواتف من سلسلة Redmi Note 11 5G، في الشهر الماضي، أعلنت الآن شركة شاومي، عن عضو خامس، يدعم 4G فقط، وأطلقت عليه اسم Redmi Note 11 4G، وقامت بتضمين نفس المواصفات، بخلاف المعالج، والكاميرات الأمامية والخلفية، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف ريدمي نوت 11، الذي يدعم شبكات الجيل الرابع فقط.



مواصفات الهاتف Redmi Note 11 4G

هذا الهاتف، يضم شاشة LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أن الهاتف Redmi Note 11 4G، يضم 3 كاميرات في الخلف، بدلا من كاميراتين، كما موجود في هاتف Redmi Note 11 5G، مع العلم بأن الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والكاميرات الأمامية والخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



معالج الهاتف Redmi Note 11 4G، يأتي من فئة MediaTek Helio G88، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة Mali-G52 MC2، كما أن الهاتف يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم MIUI 12.5، ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.

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الهاتف ريدمي نوت 11، الذي يدعم شبكات الجيل الرابع فقط، يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وتدعم الشحن العكسي، بقوة 9 واط، ويتم شحن البطارية، من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يدعم تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري في نفس الوقت، ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت ستريو.سعر الهاتف Redmi Note 11 4Gيبدأ سعر الهاتف Redmi Note 11 4G، من 155 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 4 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى 170 دولارا، للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.