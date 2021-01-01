المربع نت – بعد ظهور متكرر لبي إم دبليو الفئة السابعة 2023 الجيل الجديد في صور تجسسية بملامح تصميم جديدة أهمها مصابيح منقسمة غير تقليدية، قرر موقع موتور1 رسم تصميم تخيلي للسيدان البافارية الفاخرة في محاولة لتوقع الشكل النهائي لها.
سيتم بناء الفئة السابعة 2023 على منصة مشتركة مع i4 الحالية مع دعمها لعدد كبير من المحركات التي تشمل محركات 6 و8 سلندر تيربو مستمرة من الجيل الحالي ولكن بمستويات قوة أعلى، ولكن من المتوقع إيقاف محرك 12 سلندر الأيقوني تحت ضغوط قوانين الانبعاثات الكربونية الصارمة في الاتحاد الأوروبي.
وسيتم وصل المحركات بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، مع أنظمة دفع خلفي أو رباعي.. ومن أهم التحديثات القادمة للسيدان هو طرح نسخة كهربائية بالكامل لها بقوة لن تقل عن 500 حصان ومدى يقترب من 500 كيلومتر للشحنة الواحدة.
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التعليقات على بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي
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