المربع نت – أكدت جنرال موتورز على بدء تسليم جمس همر الكهربائية الجديدة الشهر القادم، كما تم توثيق المدى الرسمي لها بـ 529 كيلومتر لكل شحنة.
والحديث هنا عن الإصدار الأول الأكثر فخامة للموديل بـأسعار تتعدى الـ 100,000 دولار – 375,000 ريال، وتعتمد هذه الفئة على ثلاثة محركات كهربائية وبطارية 200 كيلوواط\س.
ويتسارع الإصدار الأول من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.0 ثانية وتصل قوته إلى 1000 حصان، وستبدأ جمس بتوفير نسخ أرخص للموديل بمدى أطول بداية من 2023.
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التعليقات على جمس تكشف المدى الرسمي لهمر الكهربائية وموعد التسليم
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