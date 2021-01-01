بي إم دبليو X7 تحصل على إصدار إماراتي خاص للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

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صورة الخبر: بي إم دبليو X7 تحصل على إصدار إماراتي خاص للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات
بي إم دبليو X7 تحصل على إصدار إماراتي خاص للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

المربع نت – كشفت بي إم دبليو عن إصدار خاص لـ X7 للاحتفال باليوبيل الذهبي، أو مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، وستقتصر العلامة البافارية على صنع 50 وحدة فقط من السيارة.

وتتمتع X7 بحضور جيد في الشرق الأوسط لذا لا مفاجأة في تركيز بي إم دبليو عليها هنا في الإصدار الإماراتي الخاص، والذي حصل على طلاء أبيض حصري جديد موصوف بـ “الأبيض المعدني البراق الثلجي”.

كما حصل الإصدار على شعار خاص في الداخل والخارج، محاط بزخرفات خشبية في لوحة القيادة ومكتوب بالعربية “الإمارات 50 عاماً، 1 من 50”.

وأخيراً يأتي الإصدار برائحته الخاصة.. ونعني بذلك معطر جو خاص للمقصورة تم تصميمه خصيصاً لـ “إرسال الركاب في رحلة حسية إماراتية صميمة”.

ويأتي الإصدار بمحرك 3.0 لتر بنزين بقوة 340 حصان ومحرك 4.4 لتر بنزين بقوة 530 حصان وسيبدأ سعره من 528,000 درهم إماراتي (539,000 ريال).

صورة الخبر: بي إم دبليو X7 تحصل على إصدار إماراتي خاص للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

المصدر: المربع نت

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