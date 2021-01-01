المربع نت – كشفت بي إم دبليو عن إصدار خاص لـ X7 للاحتفال باليوبيل الذهبي، أو مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، وستقتصر العلامة البافارية على صنع 50 وحدة فقط من السيارة.
وتتمتع X7 بحضور جيد في الشرق الأوسط لذا لا مفاجأة في تركيز بي إم دبليو عليها هنا في الإصدار الإماراتي الخاص، والذي حصل على طلاء أبيض حصري جديد موصوف بـ “الأبيض المعدني البراق الثلجي”.
كما حصل الإصدار على شعار خاص في الداخل والخارج، محاط بزخرفات خشبية في لوحة القيادة ومكتوب بالعربية “الإمارات 50 عاماً، 1 من 50”.
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التعليقات على بي إم دبليو X7 تحصل على إصدار إماراتي خاص للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات
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