

الدلتا للسكر: الحصول على توزيع أرباح من "المتحدة للعبوات" الشهر المقبل الدلتا للسكر: الحصول على توزيع أرباح من "المتحدة للعبوات" الشهر المقبل

قالت شركة الدلتا للسكر، إنها رفعت من مساهمتها فى الشركة المتحدة للعبوات لتحديث الآلات والمعدات بها بما يعود بالنفع على الشركات المساهمة فيها خلال السنوات القادمة، وسيتم توزيع أرباح عام 2021 خلال شهر ديسمبر المقبل.



جاء ذلك في تقرير شركة الدلتا للسكر، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالى للشركة فى 30 سبتمبر عام 2021، والذى انتقد تضمن حساب استثمارات شركة الدلتا للسكر فى شركات مبلغ 17.63 مليون جنيه قيمة مساهمة فى رأس مال الشركة المتحدة فضلًا عن قيام الشركة بسداد نحو 2.46 مليون جنيه زيادة في رأس مال الشركة المستثمر فيها خلال عام 2018، رغم أن الشركة مازالت لم تحصل على أى عائد من استثماراتها فى الشركة المذكورة منذ 31 ديسمبر عام 2013.



أضافت الدلتا للسكر، أنه جاري استلام المصادقات عن أرصدة الشركة عند بنوك الإمارات وكريدي أجريكول والإسكندرية والكويت الوطني والبالغ أرصدتهم نحو 15.7 مليون جنيه مدين، 394.5 مليون جنيه دائن، وبلغ إجمالي رصيد الشركة لدى البنوك بلغ نحو 155 مليون جنيه مدين، و1.761 مليار جنيه دائن (تسهيلات) تحملت عنها الشركة فواد مدينة بنحو 34.4 مليون جنيه.



أشارت الدلتا للسكر، إلى ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات حول استمرار خصم نسبة 11% من تكلفة الإنتاج لتقييم المنتجات العرضية (العلف-المولاس) بقيمة بلغت نحو 285 مليون جنيه في حين بلغت النسبة الفعلية لهما خلال الموسم 12.8% من شرائح البنجر تعادل نحو 331.5 مليون جنيه وبفارق قدره 46.5 مليون جنيه، مؤكدةً أن هذه النسبة متفق عليها ويوجد سياسة ثابتة بالشركة.

