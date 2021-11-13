

بشرى سارة لمرضى آلزهايمر.. بخاخ أنفي يقي من المرض بشرى سارة لمرضى آلزهايمر.. بخاخ أنفي يقي من المرض

توصل علماء بريطانيون مؤخرا، لعلاج على شكل بخاخ للأنف، من شأنه أن يساعد في وقف تقدم أو الإصابة بآلزهايمر لدى المصابين بالمرض.



وأعلن مستشفى "بريجهام"، أنه سيختبر أول بخاخ للأنف، خاص بمرض آلزهايمر، فإن التجربة الأولية ستشمل 16 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 60 و85 عاما، وفقًا لـ"سكاي نيوز".



وسيعطى المشاركون في التجربة جرعتين من البخاخ، مرة في كل أسبوع.

قد يعجبك أيضا...

ويعتقد القائمون على التجربة أن تحفيز الجهاز المناعي يمكن أن يساعد في إزالة لويحات "بيتا أميلويد" في الدماغ، والتي يشك علماء بدورها السلبي بالنسبة للزهايمر.وترى أبحاث علمية أنه في حال لم يتم التخلص من لويحات "بيتا أميلويد"، وهي عبارة عن نوع من البروتين، فإنه يتراكم ليدمر نقاط التشابك العصبي التي تصل بين الخلايا، مما يؤدي إلى تدهور في القدرات المعرفية.وسيرش البخاخ دواء "بروتولين" مباشرة في الأنف بهدف تنشيط الخلايا المناعية، بهدف إزالة الترابط بين اللويحات.وتعليقا على الدراسة، قال جيفري كامينجز، أستاذ علوم الدماغ في جامعة نيفادا: "أصبحت فكرة تنشيط الخلايا المناعية أكثر مركزية في علاج مرض آلزهايمر"، مضيفا أن بخاخ الأنف "قد يكون أفضل في توصيل البروتولين إلى الخلايا المناعية مقارنة بطرق أخرى كاستخدام جهاز الاستنشاق".ولا يزال العلماء يحاولون جاهدين معرفة سبب الإصابة بالزهايمر الذي تشمل أعراضه فقدان الذاكرة ومهارات التفكير، وتراجعا في القدرات الكلامية، بالإضافة إلى المعاناة من الأرق.