ربنا ما خلقناش نحاسب بعض.. بيج رامي يوجه رسالة إلى منتقدي زواجه الثاني

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صورة الخبر: ربنا ما خلقناش نحاسب بعض.. بيج رامي يوجه رسالة إلى منتقدي زواجه الثاني
ربنا ما خلقناش نحاسب بعض.. بيج رامي يوجه رسالة إلى منتقدي زواجه الثاني

وجه بطل كمال الأجسام، بيج رامي، الفائز بلقب مستر أولمبيا لعامين على التوالي، نصيحة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول اسمه طوال الفترة الماضية بسبب زواجه الثاني.

وقال رامي في فيديوهات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاستعانة: "نصحية صغيرة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إحنا ما حدش يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد.. ربنا ما خلقناش نحاسب بعض على أي حاجة.. كل واحد يتصرف وربنا يحاسبنا في الآخر إن كان فيه غلط أو مفيش".

وأضاف: "الكلام مش موجه لأي موضوع.. بس أنا شايف الناس اليومين دول شاغلة نفسها بحاجات لا تعرف تفاصيلها.. وفي الأول والآخر ربنا يسعدكم جميعا.. جمعة طيبة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بعض المنشورات التي تتهم بطل كمال الأجسام بالخيانة لزوجته الأولى.



المصدر: المدار

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