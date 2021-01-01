إيطاليا في طريق البرتغال.. قرعة نارية للملحق الأوروبي في تصفيات المونديال

آخر الأخباراخبار الرياضة › إيطاليا في طريق البرتغال.. قرعة نارية للملحق الأوروبي في تصفيات المونديال

صورة الخبر: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قرعة الملحق النهائي لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

القرعة تضم 12 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 3 مسارات، ليلعب كل منتخب مباراة نصف نهائي ثم مباراة نهائية على بطاقة التأهل.

ويلعب منتخب البرتغال مع تركيا في نفس مسار إيطاليا التي تلعب ضد مقدونيا الشمالية، ليلعب الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من الثانية على بطاقة التأهل.

وفي المسار الأول تلعب ويلز ضد النمسا، بينما تواجه اسكتلندا منتخب أوكرانيا، ليتأهل واحد من المنتخبات الأربعة إلى المونديال.

وفي المسار الثاني تلعب روسيا ضد بولندا، بينما تلعب السويد ضد منتخب التشيك، ليظهر أحد المنتخبات الأربعة في قطر.

وتأهلت 10 منتخبات من أوروبا إلى كأس العالم، بينما يتنافس 12 منتخبا على 3 بطاقات، لتحصل أوروبا في النهاية على حصتها بظهور 13 منتخبات في المونديال.

صورة الخبر: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إيطاليا في طريق البرتغال.. قرعة نارية للملحق الأوروبي في تصفيات المونديال

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40210

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager