كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قرعة الملحق النهائي لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
القرعة تضم 12 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 3 مسارات، ليلعب كل منتخب مباراة نصف نهائي ثم مباراة نهائية على بطاقة التأهل.
ويلعب منتخب البرتغال مع تركيا في نفس مسار إيطاليا التي تلعب ضد مقدونيا الشمالية، ليلعب الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من الثانية على بطاقة التأهل.
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التعليقات على إيطاليا في طريق البرتغال.. قرعة نارية للملحق الأوروبي في تصفيات المونديال
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