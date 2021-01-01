إيطاليا في طريق البرتغال.. قرعة نارية للملحق الأوروبي في تصفيات المونديال

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قرعة الملحق النهائي لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



القرعة تضم 12 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 3 مسارات، ليلعب كل منتخب مباراة نصف نهائي ثم مباراة نهائية على بطاقة التأهل.



ويلعب منتخب البرتغال مع تركيا في نفس مسار إيطاليا التي تلعب ضد مقدونيا الشمالية، ليلعب الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من الثانية على بطاقة التأهل.

وفي المسار الأول تلعب ويلز ضد النمسا، بينما تواجه اسكتلندا منتخب أوكرانيا، ليتأهل واحد من المنتخبات الأربعة إلى المونديال.وفي المسار الثاني تلعب روسيا ضد بولندا، بينما تلعب السويد ضد منتخب التشيك، ليظهر أحد المنتخبات الأربعة في قطر.وتأهلت 10 منتخبات من أوروبا إلى كأس العالم، بينما يتنافس 12 منتخبا على 3 بطاقات، لتحصل أوروبا في النهاية على حصتها بظهور 13 منتخبات في المونديال.



