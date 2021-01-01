قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي المقررة بين الأهلي والرجاء المغربي، وذلك في اجتماعاته اليوم الجمعة على هامش الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد.
وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، مع الرجاء، بطل الكونفدرالية، في مباراة السوبر في قطر.
وقرر الكاف تأجيل اللقاء إلى شهر فبراير المقبل ليقام عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وكأس العالم للأندية في الإمارات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رسميا.. كاف يؤجل السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق