رسميا.. كاف يؤجل السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء

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صورة الخبر: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

‏قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي المقررة بين الأهلي والرجاء المغربي، وذلك في اجتماعاته اليوم الجمعة على هامش الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، مع الرجاء، بطل الكونفدرالية، في مباراة السوبر في قطر.

وقرر الكاف تأجيل اللقاء إلى شهر فبراير المقبل ليقام عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وكأس العالم للأندية في الإمارات.

واعتمدت الجمعية العمومية الطارئة للكاف تنظيم مسابقة جديدة تحمل اسم دوري السوبر الأفريقي، على أن تؤجل انطلاقها للعام المقبل لحين تحديد خطة ونظام البطولة بعد الاتفاق مع عدد من الرعاة والمستثمرين لرعايتها وجذب المزيد من شركات التسويق ورجال الأعمال.

المصدر: yallakora

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