أمير مرتضى : لن يتم التجديد لكل اللاعبين.. وقد يرحل من يُشكل عبئًا ماليًا

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صورة الخبر: أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور

قال أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بفريق الزمالك، إنهم لن يجددوا عقود جميع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف أمير مرتضى منصور،في تصريحات خاصة ليلاكورة:"هناك تقييم شامل لكل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ولن يتم التجديد لكل اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم هذا الموسم، ومن الوارد رحيل البعض والتجديد للبعض الآخر".

وتابع مدير الكرة بفريق الزمالك:"سيتم إعادة تقييم كل شيء بالفريق ومن الوارد أيضًا رحيل بعض اللاعبين الذين يُشكّلون عبئًا ماليًا على النادي، في حالة وجود بدائل فنية مميزة قادرة على صناعة الفارق مع الفريق بمبالغ أقل بالإضافة إلى تميزها عن اللاعبين الراحلين".

وأتم أمير مرتضى تصريحاته بالتنويه إلى أنه تم الاستقرار على تعيين مدرب عام ومدرب مساعد بالجهاز المعاون لكارتيرون، وتم اختيار الأسماء وسيتم طرحها على المدرب قبل إعلانها بشكل رسمي.

المصدر: ليلاكورة

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