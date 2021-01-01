أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر فى شتاء 2022.. اختارى اللى يناسبك



أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر



تختلف موضة ألوان الأظافر من موسم لآخر، ولكن تتوافق مع أجواء الفصول السنوية، وتتناسب مع جميع الأذواق، وبما إن فصل الشتاء اقترب، نستعرض فى هذا التقرير، أحدث ألوان طلاء الأظافر، فى هذا الموسم البارد والتى تتراوح ما بين ألوان فاتحة وداكنة تتوافق مع ألوان الملابس المختلفة وتتناسب مع جميع الأذواق، والتى تساعد المرأة فى الشعور بالمزيد من الثقة بالنفس والحصول على إطلالة أنيقة ومميزة بين الحضور، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "instyle".





أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر فى الشتاء



طلاء أظافر فضى



يعتبر اللون الفضى اللامع من أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر فى شتاء العام القادم، حيث يمنح المرأة الشعور بالمزيد من الثقة بالنفس والحصول على إطلالة أنيقة، كما يتوافق مع ألوان ملابس المختلفة مثل الأبيض ، والأسود، والأحمر ، والأخضر ، والأزرق.



طلاء أظافر أسود



تفضل بعض النساء الألوان الداكنة فى الملابس سواء سروال أو سترات، وكذلك ألوان الأظافر، ويناسبهن اللون الأسود الذى يعتبر من أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر للشتاء القادم، والذى يتوافق مع ألوان الملابس المختلفة سواء فاتحة أو داكنة .

اللون الوردىيعتبر اللون الوردى الفاتح من أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر، والذى يمكن وضعه عند حضور حفلة، أو مع ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة، كما يعتبر من الألوان التى تثير الشعور بالسعادة للمرأة.اللون البرتقالىيتوقع خبير تجميل الأظافر الشهير توم باتشيك، أن تكون الألوان الترابية، مثل البرتقالي الداكن، من ألوان الطلاء التى تستمر لما بعد فصل الشتاء، حيث إنه من الألوان المميزة وتتوافق مع الألوان المختلفة.اللون الأخضريعتبر اللون الأخضر من أحدث إتجاهات طلاء الأظافر في عام 2021 ، ويعتبر من الألوان المسيطرة على موضة الشتاء القادم، كما يعتبر من الألوان التى تثير الشعور بالراحة والاسترخاء.











