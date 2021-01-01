أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر فى شتاء 2022.. اختارى اللى يناسبك

تختلف موضة ألوان الأظافر من موسم لآخر، ولكن تتوافق مع أجواء الفصول السنوية، وتتناسب مع جميع الأذواق، وبما إن فصل الشتاء اقترب، نستعرض فى هذا التقرير، أحدث ألوان طلاء الأظافر، فى هذا الموسم البارد والتى تتراوح ما بين ألوان فاتحة وداكنة تتوافق مع ألوان الملابس المختلفة وتتناسب مع جميع الأذواق، والتى تساعد المرأة فى الشعور بالمزيد من الثقة بالنفس والحصول على إطلالة أنيقة ومميزة بين الحضور، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "instyle".
أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر فى الشتاء
طلاء أظافر فضى
يعتبر اللون الفضى اللامع من أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر فى شتاء العام القادم، حيث يمنح المرأة الشعور بالمزيد من الثقة بالنفس والحصول على إطلالة أنيقة، كما يتوافق مع ألوان ملابس المختلفة مثل الأبيض ، والأسود، والأحمر ، والأخضر ، والأزرق.
طلاء أظافر أسود
تفضل بعض النساء الألوان الداكنة فى الملابس سواء سروال أو سترات، وكذلك ألوان الأظافر، ويناسبهن اللون الأسود الذى يعتبر من أحدث اتجاهات ألوان طلاء الأظافر للشتاء القادم، والذى يتوافق مع ألوان الملابس المختلفة سواء فاتحة أو داكنة .
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