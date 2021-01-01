طرق التخلص من النمل بـ 9 حلول طبيعية من مطبخك جربيها بنفسك



طرق التخلص من النمل طرق التخلص من النمل





هل تبحثين عن طرق التخلص من النمل بحلول طبيعية من مطبخك إليك أفضل الطرق لقتل النمل وطرده بشكل طبيعي وآمن.



وأفضل مبيد للقضاء على النمل من مطبخك جربيه بنفسك

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طرق التخلص من النمل بمنظف الزجاجيمكن أن يساعد الجمع بين منظف الزجاج بالرش مع المنظفات السائلة أو صابون الأطباق في ردع النمل من دخول منزلك.امزج معًا ورش على المناطق التي يبدو أن النمل يتجمع فيها وامسح المنطقة بعد الرش ، تاركًا بقايا خفيفة وعلى الرغم من عدم وجود دراسات لدعم هذا العلاج تشير الأدلة القصصية إلى أنه يكفي لإبعاد النمل.طرق التخلص من النمل بصابون اليدينإذا كانت رائحة منظف الزجاج تزعجك ، فقد يكون استخدام صابون اليد كافيًا لإزالة النمل يعد الماء والصابون من أي نوع يزيل رائحة فرمونات النمل.التخلص من النمل بالفلفلنظرًا لأن النمل يجد رائحة الفلفل مزعجة ، يمكنك تجربة الفلفل الأسود أو الأحمر (كايين) للتخلص من النمل فهو طبيعي وآمن تمامًا. تشير الأدلة القصصية إلى أن رش الفلفل حول الألواح وخلف الأجهزة قد يساعد في إبعاد النمل.أفضل مبيد للقضاء على النمل بالنعناعالنعناع طارد طبيعي للحشرات وقد يكون فعالًا جدًا في صد النمل والحشرات الأخرى ، مثل البعوض.امزج 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع الأساسي مع كوبين من الماء.رش الخليط حول الألواح والنوافذ في منزلك. دعها تجف مثل معظم الزيوت الأساسية ، احتفظ بزيت النعناع بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة ، وخاصة القطط ، التي يمكن أن تصاب بمرض شديد إذا تعرضت لها.طرق التخلص من النمل بزيت شجرة الشايزيت شجرة الشاي يصد النمل ويقتل وامزج من 5 إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي مع كوبين من الماء واستخدمه كرذاذ. يمكنك أيضًا تشبع كرات القطن ووضعها حول منزلك حيث رأيت النمل.إذا كانت الرائحة قوية جدًا ، فحاول صنع مزيج يجمع بين زيت شجرة الشاي وزيت النعناع والماء.مثل معظم الزيوت الأساسية ، احتفظ بزيت شجرة الشاي بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة ، وخاصة القطط ، التي يمكن أن تصاب بمرض شديد إذا تعرضت لها.الزيت المستخرج من شجرة الأوكالبتوس بالليمون هو طارد طبيعي آخر للحشرات و الاستخدام ، قم بنقع كرات القطن بالزيت غير المخفف. ضع في المناطق التي شوهد فيها النمل. تغيير أسبوعيا.طرق التخلص من النمل بالخل الأبيضإذا رأيت النمل ، امسحه بمحلول مكون من 50-50 خل وماء أو خل عادي.الخل الأبيض يقتل النمل ويطردهم أيضًا. إذا كنت تعاني من مشكلة النمل ، فحاول استخدام الخل المخفف لتنظيف الأسطح الصلبة ، بما في ذلك الأرضيات وأسطح العمل ، في جميع أنحاء منزلك.يستطيع النمل شم رائحة الخل بعد أن يجف ، لكن الرائحة لا تبقى ملحوظة لفترة طويلة لمعظم الناس.أفضل مبيد للقضاء على النمل بزيت النيميُستخرج زيت النيم من شجرة النيم ويمكنك العثور على زيت النيم في العديد من متاجر الأطعمة الصحية أو عبر الإنترنت وهو مفيد فى القضاء على النمل .طرق التخلص من النمل بالقهوة المطحونةحاول رش القهوة المطحونة على الأسطح التي تستخدم لمرة واحدة وتركها بالقرب من المناطق التي تجذب النمل ، مثل أوعية الحيوانات الأليفة والنباتات.يمكنك أيضًا وضع القهوة على عتبات النوافذ