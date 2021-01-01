وجبة إفطار شهية.. طريقة عمل بطاطس محمرة بالجبنة

تحتار الكثير من ربات المنزل، في اختيار وجبة إفطار لذيذة وشهية لأفراد أسرتها، بالإضافة إلي ذلك تحرص على تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لأطفالها بالأخص في وجبة إفطار.
قدمت الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بطاطس محمرة بالجبنة في المنزل بأسهل الخطوات، فهي من الوجبات التي يمكنك تحضيرها في وجبة إفطار.
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