وجبة إفطار شهية.. طريقة عمل بطاطس محمرة بالجبنة

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بطاطس محمرة بالجبنة

تحتار الكثير من ربات المنزل، في اختيار وجبة إفطار لذيذة وشهية لأفراد أسرتها، بالإضافة إلي ذلك تحرص على تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لأطفالها بالأخص في وجبة إفطار.

قدمت الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بطاطس محمرة بالجبنة في المنزل بأسهل الخطوات، فهي من الوجبات التي يمكنك تحضيرها في وجبة إفطار.

مقادير بطاطس محمرة بالجبنة

800 جرام بطاطس حلقات

١ ملعقة صغيرة ملح

١ ملعقة صغيرة فلفل
٤٠ جرام دقيق

٣٠ جرام جبن بارميزان مبشور ناعم

٢٠٠ جرام جبن جودة مبشور



طريقة تحضير بطاطس محمرة بالجبنة


- يخلط الملح والفلفل والفلفل والدقيق والجبن البارميزان

-يخلط البطاطس مع هذا الخليط

- ثم يرص في طاسة على النار

- ويضاف فوقه الجبن وتغطى الطاسة وتترك حتى تتحمر البطاطس

- ثم تقلب البطاطس على الجهة الأخرى وتغطى مرة أخرى وتترك حتى تمام الطهي وتقدم ساخنة

المصدر: elbalad

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