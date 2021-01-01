طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة للشيف شربيني



كيكة الشيكولاتة والقهوة كيكة الشيكولاتة والقهوة



تعد كيكة الشيكولاتة والقهوة من أجمل أصناف الكيك ويمكن تناولها بجانب المشروبات الدافئة فى الشتاء أو كنوع من السناك الخفيف بين الوجبات.



نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



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مقادير كيكة الشيكولاتة والقهوة:

3 بيضات

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2 كوب سكر2 كوب دقيق2 ملعقة كبيرة دقيق ذرة2 ملعقة قهوة سريعة الذوبان2 ملعقة كبيرة بيكينج بودرالحشو100 جرام شيكولاته غامقة مذابةملعقة كبيرة قهوة100 جرام جبنة كريمية100 جرام زبادى2 ملعقة كبيرة سكر بودرةالتزيينشيكولاته غامقة مبشورةطريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة* سخني الفرن على 180 و يدهن قالب الفرن بالزبدة والدقيق واخفقى البيض مع السكر فى العجان لمدة 5 دقائق* ضيفى الدقيق و الكاكاو و البيكينج بودر حتى يتكون الخليط ثم ترص فى قالب الفرن و تخبز لمدة 20 دقيقة ثم اخفقي الجبنة الكريمية مع الزبادى و السكر البودرة ثم يقسم نصفين* ضيفى الشيكولاته و القهوة الى نصف كمية خليط الجبنة ارفعى الكيك و يقسم بالنصف ثم يوضع بداخله خليط الشيكولاته بالقهوة.ضعي طبقة الكيك الأخرى ثم طبقة من خليط الزبادى بالجبنة و ترش بالشيكولاته المبشورة و تقدم كيكة الشيكولاتة والقهوة باردة