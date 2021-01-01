طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة للشيف شربيني

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كيكة الشيكولاتة والقهوة


تعد كيكة الشيكولاتة والقهوة من أجمل أصناف الكيك ويمكن تناولها بجانب المشروبات الدافئة فى الشتاء أو كنوع من السناك الخفيف بين الوجبات.

نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير كيكة الشيكولاتة والقهوة:
3 بيضات

2 كوب سكر

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة دقيق ذرة

2 ملعقة قهوة سريعة الذوبان
2 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

الحشو

100 جرام شيكولاته غامقة مذابة

ملعقة كبيرة قهوة

100 جرام جبنة كريمية

100 جرام زبادى

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

التزيين

شيكولاته غامقة مبشورة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة

* سخني الفرن على 180 و يدهن قالب الفرن بالزبدة والدقيق واخفقى البيض مع السكر فى العجان لمدة 5 دقائق

* ضيفى الدقيق و الكاكاو و البيكينج بودر حتى يتكون الخليط ثم ترص فى قالب الفرن و تخبز لمدة 20 دقيقة ثم اخفقي الجبنة الكريمية مع الزبادى و السكر البودرة ثم يقسم نصفين

* ضيفى الشيكولاته و القهوة الى نصف كمية خليط الجبنة ارفعى الكيك و يقسم بالنصف ثم يوضع بداخله خليط الشيكولاته بالقهوة.

ضعي طبقة الكيك الأخرى ثم طبقة من خليط الزبادى بالجبنة و ترش بالشيكولاته المبشورة و تقدم كيكة الشيكولاتة والقهوة باردة

المصدر: elbalad

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