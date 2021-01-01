كيكة الشيكولاتة والقهوة
تعد كيكة الشيكولاتة والقهوة من أجمل أصناف الكيك ويمكن تناولها بجانب المشروبات الدافئة فى الشتاء أو كنوع من السناك الخفيف بين الوجبات.
نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
3 طرق سريعة وغير مكلفة.. حضري كيكة الجزر لرفع المناعة
بدون بيض ..أسرع طريقة لتحضير كيكة الجزر
مقادير كيكة الشيكولاتة والقهوة:
3 بيضات
2 كوب سكر
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة دقيق ذرة
2 ملعقة قهوة سريعة الذوبان
2 ملعقة كبيرة بيكينج بودر
الحشو
100 جرام شيكولاته غامقة مذابة
ملعقة كبيرة قهوة
100 جرام جبنة كريمية
100 جرام زبادى
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
التزيين
شيكولاته غامقة مبشورة
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة
* سخني الفرن على 180 و يدهن قالب الفرن بالزبدة والدقيق واخفقى البيض مع السكر فى العجان لمدة 5 دقائق
* ضيفى الدقيق و الكاكاو و البيكينج بودر حتى يتكون الخليط ثم ترص فى قالب الفرن و تخبز لمدة 20 دقيقة ثم اخفقي الجبنة الكريمية مع الزبادى و السكر البودرة ثم يقسم نصفين
* ضيفى الشيكولاته و القهوة الى نصف كمية خليط الجبنة ارفعى الكيك و يقسم بالنصف ثم يوضع بداخله خليط الشيكولاته بالقهوة.
ضعي طبقة الكيك الأخرى ثم طبقة من خليط الزبادى بالجبنة و ترش بالشيكولاته المبشورة و تقدم كيكة الشيكولاتة والقهوة باردة
التعليقات على طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة للشيف شربيني
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق