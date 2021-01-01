أسامة الأزهري يحذر من كتاب فقه منتشر في المساجد والمنازل



أسامة الأزهري أسامة الأزهري



قال الدكتور أسامة الأزهري إن كتاب فقة السنة هو أحد الكتب الموجودة في أغلب المنازل والمساجد المصرية، وبالرغم من ذلك فهو أحد الكتب الذي به أفكار الجماعة وعقليتها، وكان كإعادة لبناء الفقه من الصفر واستنباط الفقه والسنة من جديد، ودوَّنه سيد سابق عام 1946، مضيفا أن الكتاب ننشأ برؤية من حسن البنا



وأضاف الأزهري، خلال برنامجه " الحق المبين" على دي ام سي، أن جماعة الإخوان دائما ما تتسلل إلى قلب مصر والمنازل المصرية، حيث إنها تختبئ وراء الكثير من الكتب الموجودة في البيوت، والتي نسجت وأنشأت وكونت عقلية الجماعة، لافتا إلى أن الجماعة لا تتواجد في التفكير والكتب فحسب، ولكنها تصنع الثقافة الشائعة وطريقة عمل العقول.



وتابع: قدامى الأزهريين في الخمسينات والستينات كانوا يؤكدون بأن كتاب فقة السنة لا فقه فيه ولا سنة، ولكنه اجتزاء للنصوص من أماكنها، وأحد العلماء ذكر في كتابه بأنه ومع اجتماعه مع سيد سابق في مكة المكرمة تم مناقشته بعدد من مواضع للكتاب، وأقر بأنها ليست دقيقة وأخطا فيها، ووعد بأنه مع عودته لمصر سيعدل تلك النصوص ولكنه لم يفعل في الطبعات التي تلت تلك الواقعة، مشيرا إلى أن المنهج الخاص بهم مضطرب ومختل بما يصنع عقلية ليست مقتنعة بفكر الدين، وكان تمهد لميلاد الجماعات المتطرفة وداعش.

