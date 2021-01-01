التعليم: قبول الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الاعدادية مرتبط بدفع المصروفات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لمديري المدارس الاعدادية (عام / خاص / لغات / خدمات) بضرورة التنبيه على طلاب الاعدادية بـ سداد المصروفات الدراسية (مقابل الخدمات والانشطة والرسوم بقوانين) كاملة أو على قسطين (قسط اول بالفصل الدراسي الأول / قسط ثاني بالفصل اللدراسي الثاني ) .



وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيسمح فقط لـ طلاب الشهادة الاعدادية بسداد رسوم امتحانات الاعدادية وقبول تقدمهم لتحرير استمارات التقدم لـ امتحانات الاعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 طالما قاموا بسداد المصروفات الدراسية كاملة او القسط الأول منها



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ونبهت وزارة التربية والتعليم على ان الطلاب الذين قاموا بسداد القسط الاول عليه الالتزام بسداد القسط الثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات تحرير استمارات تقدم الطلاب لـ امتحانات الاعدادية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022ارشادات تحرير استمارات امتحانات الاعدادية للطلاب المنتظمينيحرر كل طالب الاستمارة الالكترونية عن طريق موقع الوزارة ويتم التأكيد على بيانات الطالب من (الاسم رباعي -الرقم القومي - النوع - الديانة)يقوم الطالب برفع صورة شخصية مقاس 6×4 بخلفية بيضاء مطابقة لصورة الاستمارة الورقيةيحرر الطالب الاستمارة الورقية بخط يده في جميع المواضع تحت اشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسةالتأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالبمطابقة الاستمارة الالكترونية مع الورقية مع شهادة الميلاديقوم الطالب بإحضار 4 صور شخصية ، 3 منها توضع على الاستمارة الورقية في المواضع المخصصة لها والصورة الرابعة ترفق بالإستمارة ولا يوجد بها دبوس ومدون عليها اسم الطالب رباعييتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواضع المخصصة وعلى الصور الثلاثة الموجودة بالاستمارةيتم كتابة رقم هاتف ولي الامر على الاستمارة الزرقاء في الجزء المخصص (اقرار الطالب و ولي أمره)يرفق بالاستمارة الورقية عدد 2 صورة شهادة ميلاد واحدة توضع في الاستمارة والاخرى تسلم مع صورة الاستمارة الالكترونية لادارة الاحصاء بالمديرية لمراجعة الصورة الشحخصية للطالب وكافة بياناته قبل اعتماد المدرسةيتم تدبيس ايصال السداد الخاص برسوم الامتحان الخاص بكل طالب ومطابقتها بإسم الطالبارشادات تحرير استمارات امتحانات الاعدادية لطلاب المنازلأكدت وزارة التربية والتعليم أنها نفس الارشادات السابق ذكرها بالاضافة لما يلي :يتقدم الطالب بإستمارته عن طريق اخر مدرسة حص منها على اللصف الثاني الاعدادي او اخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الاعداديفي حالة دخول الطالب للامتحان لاول مرة يتم ارفاق بيان نجاحه بالصف الاول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي على أن يكون مستخرج في العام الدراسي 2021 / 2022 عام التقدم.الطالب الراسب في الاعوام السابقة عليه ارفاق بيان الرسوب لاخر عام رسب به الطالبالطالب النجاح في العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه ارفاق اصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للتقدم + خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (تعليم ثانوي عام - تعليم ثانوي فني ) أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعداديةتعليمات خاصة بالادارة المدرسية لتحرير استمارات امتحانات الاعداديةيتم اختيار مجموعة متميزة من العاملين بالمدرسة (مشرفين - مراجعين) للاشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم ومراجعتها بكل دقة ومطابقتها بشهادات ميلاد الطلاب والاستمارة الالكترونية ويتم كتابة اللجنة المشكلة في كشوف والتوقيع عليها من المشرفين والمراجعين بالاسم الثلاثيمراجعة الاستمارة البيضاء الواردة من المخازن ومطابقتها ولن يعتد بالاستمارة المصورة لمخالفتها للنموذج المرسل من الوزارةيحرر كشف بطلاب الدمج معتمد ومختوم ويسلم مع استمارات التقدم للجنة القيدتقوم لجنة المراجعة بتدقيق بيانات الطالب مع مسئول تسجيل البيانات على الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بالمدرسة ومطابقة البيانات حرفيامراجعة كشوف 12 د التي سيتم تسليمها مع كشف لمسددين ومطابقتها مع الاستماراتتطبق كشوف 12 د من خلال موقع الوزارة عدد 4 نسخ وتراجع جيدا مع الاستمارات بعد تصويب الاخطاء على الموقع ، ويعاد طبع الاستمارات الالكترونية التي بها اخطاء وصوبت ويتم توقيع اللجنة المكلفة بالاشراف والمراجعة وتعتمد وتختم وترسل 3 نسخ اصلية ويحتفظ بنسخة اصلية بالمدرسة للرجوع إليها عند اللزوم.يتم مراجعة الابجدة الخاصة بالطلاب ومطابقتها مع كشف 12 د المطبوع من موقع الوزارةتوضع الاستمارات في حوافظ للحفاظ عليها نتيجة للنقل من المدرسة إلى المديرية.يتم كتابة اسم المدرسة والادارة التابع لها وعدد الطلاب بنين وبنات على كل حافظةيتم تدبيس صورة الاستمارة الالكترونية مع الصورة الثانية لشهادة الميلاد و وضعهم في حافظة لتسليمهم لادارة الاحصاء للمراجعة