تفعيل مبادرة درس مميز بالمجان بـ تعليم دمياط



مديريه التربيه والتعليم بدمياط مديريه التربيه والتعليم بدمياط





أعلن اليوم ، الدكتور خالد خلف مدير مديريه التربيه والتعليم بدمياط انطلاق مبادرة"درس مميز بالمجان" .



المبادرة انطلقت اليوم من إدارتي عزبة البرج، والسرو، ودمياط، ودمياط الجديدة التعليمية وتتوالى باقي الإدارات فى تنفيذ المبادرة من الأسبوع القادم مع عدد من المعلمين المتميزين في جميع المواد بناء علي رغبتهم في المشاركه في تفعيل المبادرة مشاركة منهم في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور في مختلف المواد الدراسيه.



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وتأتي هذه المبادرة إيماناً من المعلمين بأهمية الدور الاجتماعي لهم في دعم الطلاب الراغبين في تحصيل المعرفه والمعلومات من المعلمين المتميزين والراغبين في المشاركة في تلك المبادرة التى تهدف إلى خدمة الطلاب.وأضاف وكيل الوزارة أن هذه المبادرة للإستفادة من هذه المجموعات المجانية داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى وجود نخبة من المعلمين المشهود لهم بالكفاءة وطالب الدكتور خالد خلف بضرورة تعاون أولياء الأمور لانجاح هذه المبادرة للتيسير على أولياء الأمور.وشهدت المبادرة في يومها الأول إقبالا شديداً، حيث تواجد عدد كبير من الطلبة والطالبات لحضور المجموعات، كما تسابق مديري المدارس والمعلمين للاشتراك في المبادرة بدون أجر، مساهمة منهم في تلك المجموعات.