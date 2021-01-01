تحذير عاجل من التعليم للطلاب الممتنعين عن دفع تأمين التابلت



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



اكدت وزارة التربية والتعليم أنه على طلاب المرحلة الثانوية الالتزام بسداد قيمة التأمين على التابلت عن العام الدراسي 2021 / 2022 من خلال منافذ البريد المصري لطلاب المرحلة الثانوية الدارسين بالصفوف (الاول ، والثاني ، والثالث الثانوي) وكذلك القائمين على العملية التعليمية .



وحذرت وزارة التربية والتعليم ، من أن عدم سداد قيمة التأمين على التابلت عن العام الدراسي 2021 / 2022 سيؤدي إلى سقوط الحق التأميني للطلاب على الاجهزة في حالة الفقد او الاصلاح او التلف.



واكدت الوزارة أنه يجب على :

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طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولىطلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانيةطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانيةطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانيةالمعلمين والسادة القائمين على العملية التأمينية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.وكانت قد وجهت الإدارات التعليمية تنبيهات عاجلة لـ طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 /2022 .حيث قالت الإدارات التعليمية لـ طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : نرجو توصيل التابلت على شبكة الواي فاي بشكل مستمر ، لتلقي التحديثات بشكل تلقائي حرصا على كفاءة عمل التابلتوأضافت الادارات التعليمية : كما نرجو التأكد من تحميل اخر اصدار لبرنامج النوكس وهو(2.4.6.05)21.11 وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :فتح برنامج النوكس (knox manage)من الثلاث شرط بالاعلى نختار اخر اختيار aboutسيظهر اخر اصدار للبرنامجوأوضحت الإدارات التعليمية أنه في حالة عدم نزول التحديث تلقائيا ، لابد من اتباع الخطوات الاتية :فتح برنامج النوكس (knox manage)من الثلاث شرط بالأعلى يتم ضغط السهم بجوار reload policyانتظر حتى يتم تحميل الملفاتيتم إعادة التشغيل للجهاز (restart)وعلى جانب آخر .. أعلنت المدارس الثانوية لطلابها خطوات تحميل الكتب المدرسية الالكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت.وتمثلت هذه الخطوات في :- ادخل ايقونة موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت- اضغط على بوابة التعليم الالكتروني- اضغط على المرحلة الثانوية- حدد الصف الدراسي الذي تريد تحميل كتبه- اضغط على ايقونة الكتب الدراسية الالكترونية-اختر المادة المراد تحميل كتبها-اضغط على تحميل الملفأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرر عدم طباعة كتب ورقية للمرحلة الثانوية لكل الطلاب من العام الأول إلى الثالث الثانوى، على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة تابلت يمكنهم من خلالها الوصول لكافة مصادر التعلم والاستفادة بجميع المنصات التعليمية.