الدكتور طارق شوقي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرا عاجلا، بشأن امتحانات العام الحالي.
وكتب وزير التربية والتعليم: امتحانات الصفوف من الخامس الابتدائي حتي الثالث الإعدادي، ستتم بالنظام المعتاد قبل جائحة كورونا.
وأضاف وزير التربية والتعليم: الامتحانات لن تعقد بنظام الاختبارات المجمعة هذا العام.
وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لمديري المدارس الاعدادية (عام / خاص / لغات / خدمات) بضرورة التنبيه على طلاب الاعدادية بـ سداد المصروفات الدراسية (مقابل الخدمات والانشطة والرسوم بقوانين) كاملة أو على قسطين (قسط اول بالفصل الدراسي الأول / قسط ثاني بالفصل اللدراسي الثاني ) .
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيسمح فقط لـ طلاب الشهادة الاعدادية بسداد رسوم امتحانات الاعدادية وقبول تقدمهم لتحرير استمارات التقدم لـ امتحانات الاعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 طالما قاموا بسداد المصروفات الدراسية كاملة او القسط الأول منها
التعليقات على وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام
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