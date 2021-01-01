وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرا عاجلا، بشأن امتحانات العام الحالي.

وكتب وزير التربية والتعليم: امتحانات الصفوف من الخامس الابتدائي حتي الثالث الإعدادي، ستتم بالنظام المعتاد قبل جائحة كورونا.

وأضاف وزير التربية والتعليم: الامتحانات لن تعقد بنظام الاختبارات المجمعة هذا العام.

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لمديري المدارس الاعدادية (عام / خاص / لغات / خدمات) بضرورة التنبيه على طلاب الاعدادية بـ سداد المصروفات الدراسية (مقابل الخدمات والانشطة والرسوم بقوانين) كاملة أو على قسطين (قسط اول بالفصل الدراسي الأول / قسط ثاني بالفصل اللدراسي الثاني ) .

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيسمح فقط لـ طلاب الشهادة الاعدادية بسداد رسوم امتحانات الاعدادية وقبول تقدمهم لتحرير استمارات التقدم لـ امتحانات الاعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 طالما قاموا بسداد المصروفات الدراسية كاملة او القسط الأول منها

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14030

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager