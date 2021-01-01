فرنسا ترفع شكوى بشأن "انتهاك سرية الدفاع" بعد تسريبات عن مهمة في مصر

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أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها رفعت شكوى بشأن "انتهاك سرية الدفاع الوطني" بعد تسريب وثائق عن تقديم فرنسا معلومات استخباراتية لمصر، استخدمتها الأخيرة "في غير محلها".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، هيرفيه غرانجان، خلال مؤتمر صحافي: "اتخذت وزارة الجيوش إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الكبير لوثائق سرية"، دون أن يحدد المستهدف بالشكوى.



وأضاف: "حصل تسريب لوثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني. هذا التسريب انتهاك للقانون (...) خطر للغاية، لأن ما يمكن الكشف عنه قد يظهر أمورا عن أساليب عمل الجيش، ويمكن أن يعرض أمن الأشخاص المشاركين للخطر".

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وكان موقع "ديسكلوز" زعم أن مهمة "سيرلي" الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في فبراير 2016 تم حرفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية التي استخدمت المعلومات لشن ضربات جوية ضد مهربين وليس لمكافحة إرهابيين كما تنص المهمة.يذكر أن الحكومة الفرنسية أعلنت أمس الأربعاء بدء التحقيق في ما نشره موقع "ديسكلوز" عن "جوانب سرية حساسة ومثيرة للجدل في التعاون الاستخباراتي بين فرنسا ومصر".