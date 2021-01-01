

بمناسبة موسم التخفيضات.. سناب شات تطلق خدمة التسوق باستخدام الواقع المعزز بمناسبة موسم التخفيضات.. سناب شات تطلق خدمة التسوق باستخدام الواقع المعزز

تعتزم منصة سناب شات Snapchat، إطلاق خاصية التسوق باستخدام تقنية الواقع المعزز، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 نوفمبر، بمناسبة موسم التخفيضات والبلاك فرايدى (الجمعة السوداء).



وبحسب ما ذكره موقع "prweek"، سيتمكن مستخدمو سناب شات بدءا من يوم الجمعة المقبل، من التسوق باستخدام أدوات الواقع المعزز المتطورة من خلال التطبيق، والتي تتضمن تجارب تسوق غامرة من ست علامات تجارية شهيرة.



سناب شات تطلق خدمة التسوق باستخدام الواقع المعزز

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وسيكون لدى العلامات التجارية الستة من بينها: وول مارت وأمازون وكوكا كولا و فيريزون و Hollister و Prime Video، مساحات واقع معزز مخصصة على التطبيق حيث سيتمكن مستخدمو سناب شات من تصفح المنتجات والحصول على عروض موسم التخفيضات في مساحة مخصصة لكل علامة تجارية.ويمكن لمستخدمو سناب شات الوصول إلى مساحات الواقع المعزز عبر ميزة Lens Carousel في التطبيق، وعلامة تبويب “For You” في Lens Explorer، من خلال الملف الشخصي العام لكل علامة تجارية مشاركة ضمن تجربة التسوق الجديدة من سناب شات.ويشار إلى أن سناب شات تعمل بجهد على تزويد منصتها بتقنيات الواقع المعزز في مختلف المجالات، حيث يتمتع تطبيق مشاركة الصور إلى جانب أدوات التجارة الإلكترونية المتطورة، ميزة أخرى تتيح للمستخدمين استخدام مجموعة أدوات الكاميرا على المنصة خلال اجتماعات الفيديو من خلال تجربة واقع معزز تجمع بين تراكب Camo والتكبير والتصغير والتحريك والميزات الأخرى.وكجزء من نظام الواقع المعزز الخاص بها، أعلنت شركة سناب مؤخرا عن إطلاق استوديو إبداعي عالمي جديد للواقع المعزز Arcadia لمساعدة العلامات التجارية في إنشاء إعلانات بتقنية الواقع المعزز.