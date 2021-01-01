

بخطوات بسيطة.. كيفية تغيير باسورد راوتر الواى فاى من الموبايل بخطوات بسيطة.. كيفية تغيير باسورد راوتر الواى فاى من الموبايل

يبحث مستخدمي أجهزة الرواتر عن كيفية تغيير باسورد الواى فاى راوتر من الموبايل، من أجل تأمين و حماية شبكة الإنترنت المنزلى وحمايته من خطر الاختراق، حيث قد يستطيع شخص سئ النية من التسلل إلى شبكة الإنترنت واستهلاك باقة الإنترنت دون علم صاحبها، لذلك سوف نقوم فيما يلي بتوضيح كيفية تغيير باسورد الواى فاى راوتر من الموبايل كطريقة سهلة لتغيير كلمة مرور شبكة الواي فاي الخاصة بك.



كيفية تغيير باسورد الواى فاى راوتر من الموبايل

باستخدام الهاتف الذكي سيصبح من السهل عليك تغيير كلمة السر بجهاز الرواتر الخاص بك وتأمين اتصال شبكة الإنترنت من خطر الاختراق، وحتي يكون اتصالك محمى وأمن دائما إليك كيفية تغيير باسورد الواى فاى راوتر من الموبايل.



بخطوات بسيطة تغيير باسورد الواى فاى راوتر من الموبايل

قد يعجبك أيضا...

أولا: تأكد من اتصالك بالراوتر من خلال شبكة الواي اي التي تريد تغيير كلمة السر الخاصة بها.ثانيا: باستخدام هاتفك افتح متصفح جوجل كروم، اكتب في شريط عنوان المتصفح 192.168.1.1 حتي تظهر لك صفحة لوحة التحكم.ثالثا: قم بتسجيل الدخول الي لوحة التحكم من خلال ادخال اسم المستخدم admin والباسورد الافتراضيين للراوتر، والتى عادة ما تكون مكتوبة خلف جهاز الراوتر.رابعا: انتقل الى قائمة "Basic"، على يسار الصفحة، ثم انقر على خيار "WLAN"، المخصصة لضبط إعدادات الواي فاي.خامسا: ابحث عن المربع الذي بجواره "WPA pre-shared key"، ثم اكتب الباسورد الجديد مع إضافة بعض الحروف والأرقام حت تكون صعبة التخمين.سادسا: يمكنك أيضا تغيير اسم شبكة الواي فاي خاصتك بكتابة الاسم داخل المربع بجوار الاختصار SSID، بعد الإنتهاء اضغط على زر Submit أسفل يمين الشاشة، لحفظ الإعدادات، (الآن قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى شبكة الواي فاي على هاتفك باستخدم كمة السر الجديدة).