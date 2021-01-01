وياي أول بنك رقمي في الكويت

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وياي أول بنك رقمي في الكويت

يمثل إطلاق وياي كأول بنك رقمي في الكويت تأكيداً على استمرار قيادة الوطني لمسار التحول الرقمي للخدمات المصرفية، وترسيخاً لريادته

أطلق بنك الكويت الوطني أول بنك رقمي في الكويت وياي وجرى إطلاق البنك يوم الثلاثاء بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني والعديد من القيادات التنفيذية للبنك. ويستهدف البنك فئة الشباب دون 34 عاما والتي تمثل قرابة ثلثي سكان الكويت.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر: «البنوك الرقمية تمثل المسار الطبيعي والجيل القادم للتحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية، خاصة في ظل تزايد اعتماد العملاء على بعض الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية التي تقدمها شركات الفنتك وشركات الاتصالات وبعض شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً.

يمثل إطلاق وياي كأول بنك رقمي في الكويت تأكيداً على استمرار قيادة الوطني لمسار التحول الرقمي للخدمات المصرفية، وترسيخاً لريادته في تقديم أحدث الابتكارات والحلول المصرفية المتطورة، بحسب ما نقلته صحيفة القبس.

المصدر: واية

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