

سبوتيفاي تتعاون مع نيتفلكس لإطلاق خدمة Netflix Hub سبوتيفاي تتعاون مع نيتفلكس لإطلاق خدمة Netflix Hub

أعلنت الآن خدمة بث الموسيقى Spotify، عن أنها ستتعاون مع شركة Netflix، المخصصة للمسلسلات والأفلام، لإطلاق خدمة Netflix Hub، التي ستوفر إمكانية، الوصول إلى مجموعة متنوعة من المحتويات الخاصة، حيث سيكون بمثابة متجر شامل، لجميع الوسائط المتعلقة بنتفليكس وسبوتيفاي، بما في ذلك الموسيقى التصويرية الرسمية، لمسلسلات وأفلام Netflix، بالإضافة إلى قوائم تشغيل رسمية، تضم جميع الأغاني المرخصة، التي تم عرضها في المسلسلات، مثل لا كاسا دي بابيل، ولعبة الحبار، وبريدجيرتون.



خدمة Netflix Hub، ستسمح للمستخدمين أيضا، بالوصول إلى جميع ملفات بودكاست، لخدمة البث المباشر، للمسلسلات والأفلام، ووفقا لمنصة Spotify، ففي الأسبوعين التاليين لإطلاق مسلسل Squid Game، أنشأ المستخدمون، أكثر من 22000 قائمة تشغيل متعلقة بالمسلسل، وهذا من الأسباب التي جعلت Spotify تتعاون مع Netflix، لاستغلال شعبية العروض، أو الأفلام للترويج لها، وفي نفس الوقت دفع المزيد من الفنانين، الذين يقرضون موسيقاهم لهم.



وعلاوة على ذلك، فإن خدمة Netflix Hub متاحة الآن لمستخدمي الإصدار المجاني، والمدفوع من تطبيق نتفليكس، في الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، والهند، والأرجنتين، وأكدت الشركة الرائدة في إنتاج المسلسلات والأفلام، أن الخدمة ستصل لمزيد من الدول، خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن تصل إلى جميع الدول، قبل نهاية العام الجاري 2022.