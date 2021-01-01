روسيا تنفذ ثلاث عمليات إطلاق فضائي الشهر المقبل

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روسيا تنفذ ثلاث عمليات إطلاق فضائي الشهر المقبل

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تخطط لتنفيذ 3 عمليات إطلاق فضائي في ديسمبر المقبل.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين : "ينتظرنا عمل شاق ومكثف في شهر ديسمبر المقبل، نخطط لإطلاق رحلة فضائية مأهولة في الثامن من ديسمبر، كما من المفترض أن نطلق صاروخا من نوع بروتون مع أقمار صناعية روسية في الـ 12 من الشهر نفسه، أما إطلاق الدفعة الجديدة من أقمار OneWeb فيتوقع أن يتم أواخر الشهر أيضا".

وكان مصدر في مجال الصناعات الفضائية قد ذكر لوكالة تاس الروسية أن إطلاق الدفعة الجديدة من أقمار OneWeb من المفترض أن يتم في 27 ديسمبر المقبل، وباستخدام صاروخ روسي الصنع سيطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، كما ستطلق من القاعدة نفسها دفعة أخرى من هذه الأقمار أوائل 2022.

أما صاروخ Proton-M الذي سيطلق في 12 ديسمبر المقبل فسيحمل إلى مدارات الأرض قمري Express-AMU3 و Express-AMU7 الروسيين اللذين سيستخدمان كقمري اتصالات.

المصدر: روسيا اليوم

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