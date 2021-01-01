وداعا لمشكلة تكسر الشاشات.. علماء يبتكرون زجاجا فائق الصلابة

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صورة الخبر: وداعا لمشكلة تكسر الشاشات.. علماء يبتكرون زجاجا فائق الصلابة
وداعا لمشكلة تكسر الشاشات.. علماء يبتكرون زجاجا فائق الصلابة

قد يكون الوقت قد حان للتخلي عن حافظة الهاتف، حيث ابتكر علماء زجاجا فائق الصلابة، أقسى من الماس الطبيعي.

وطوّر باحثون في جامعة جيلين الصينية، زجاجا كربونيا، يتميز بقساوة عالية وقدرة كبيرة على التوصيل الحراري مقارنة بأنواع الزجاج المعروفة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد استطاع العلماء ابتكار الزجاج باستخدام "كرات بوكي" وهي عبارة عن جزيء فوليرين بصيغة "سي 60"، وأحد مشتقات الكربون، الذي يتمتع ببنية جزيئية كروية.

وقام العلماء بتسخين المركب لدرجات حرارة عالية، إلى جانب تعريضه لضغط شديد، حيث تشكّل زجاج بصلابة 102 غيغا باسكال، فائق الصلابة، بثخانة ميلي متر.

وأوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر" العلمية، أن تصنيع مادة كربونية غير متبلورة مع روابط ثلاثية الأبعاد كان هدفا صعب المنال.

وأكد العلماء أن الوصول لهذا النوع من الزجاج سيفتح الباب أمام تطبيقات جديدة للمواد الصلبة غير المتبلورة، والقابلة للاستعمال في العديد من الاستخدامات الصناعية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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