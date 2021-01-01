قد يكون الوقت قد حان للتخلي عن حافظة الهاتف، حيث ابتكر علماء زجاجا فائق الصلابة، أقسى من الماس الطبيعي.
وطوّر باحثون في جامعة جيلين الصينية، زجاجا كربونيا، يتميز بقساوة عالية وقدرة كبيرة على التوصيل الحراري مقارنة بأنواع الزجاج المعروفة.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد استطاع العلماء ابتكار الزجاج باستخدام "كرات بوكي" وهي عبارة عن جزيء فوليرين بصيغة "سي 60"، وأحد مشتقات الكربون، الذي يتمتع ببنية جزيئية كروية.
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التعليقات على وداعا لمشكلة تكسر الشاشات.. علماء يبتكرون زجاجا فائق الصلابة
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