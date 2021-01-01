ون بلس واحدة من الشركات التي تقدم هواتف جيدة على الرغم من تراجعها بعض الشئ الفترة السابقة إلا إنها مازالت واحدة من أفضل الشركات التي تقدم هواتف أندرويد.
الفترة السابقة ظهرت صور تكشف كيف سيكون تصميم الكاميرات في رائد ون بلس القادم وهو OnePlus 10 Pro واليوم ظهرت صور جديدة تكشف عن كيف سيكون تصميم الهاتف بالكامل.
كما هو واضح في الصور الكاميرات في الجهة الخلفية لهاتف OnePlus 10 Pro تأخذ شكل المربع وتتواجد على اليسار وبجانب الكاميرات يتواجد شعار شركة Hasselblad حيث ستكون الكاميرات مطورة بالتعاون معهم وسيدعم الهاتف التقريب البصري 5X.
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التعليقات على هاتف OnePlus 10 Pro قادم بثلاث كاميرات خلفية من Hasselblad وهذا تصميمه
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