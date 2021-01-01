

هاتف OnePlus 10 Pro قادم بثلاث كاميرات خلفية من Hasselblad وهذا تصميمه هاتف OnePlus 10 Pro قادم بثلاث كاميرات خلفية من Hasselblad وهذا تصميمه

ون بلس واحدة من الشركات التي تقدم هواتف جيدة على الرغم من تراجعها بعض الشئ الفترة السابقة إلا إنها مازالت واحدة من أفضل الشركات التي تقدم هواتف أندرويد.



الفترة السابقة ظهرت صور تكشف كيف سيكون تصميم الكاميرات في رائد ون بلس القادم وهو OnePlus 10 Pro واليوم ظهرت صور جديدة تكشف عن كيف سيكون تصميم الهاتف بالكامل.



كما هو واضح في الصور الكاميرات في الجهة الخلفية لهاتف OnePlus 10 Pro تأخذ شكل المربع وتتواجد على اليسار وبجانب الكاميرات يتواجد شعار شركة Hasselblad حيث ستكون الكاميرات مطورة بالتعاون معهم وسيدعم الهاتف التقريب البصري 5X.

قد يعجبك أيضا...

من الأمام شاشة الهاتف منحنية من على الجانبين ويتواجد في المنتصف بالأعلى ثقب للكاميرا الأمامية وشاشة الهاتف ستكون بقياس 6.7 بوصة وبنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ومعدل تحديث 120Hz.متوقع أن يأتي الهاتف برامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 125 وات.