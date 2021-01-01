سامسونج تكتب نهاية سلسلة Galaxy Note

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سامسونج تكتب نهاية سلسلة Galaxy Note

منذ فترة وهناك وتقارير تذكر أن سامسونج لن تقدم هواتف آخرى تنتمي لسلسلة Galaxy Note واليوم ظهر تقرير جديد يؤكد نفس الأمر.

وفقاً لتقرير وكالة ETNews سامسونج ليس في خططها تقديم هاتف ينتمي لسلسلة Galaxy Note خلال عام 2022 وليس هذا فحسب بل تنوي الشركة إيقاف إنتاج هواتف Galaxy Note 20 وبذلك لن يوجد هاتف Galaxy Note في الأسواق.

السبب الرئيسي في إستغناء سامسونج عن سلسلة Galaxy Note هو التركيز على الهواتف القابلة للطي والتي تعتقد الشركة إنها ستكون البديل في المستقبل القريب لسلسلة Galaxy Note.

المصدر: اخبار التقنيه

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