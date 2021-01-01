

مبادرة الإحلال : زيادة أسعار هيونداي إلنترا HD مبادرة الإحلال : زيادة أسعار هيونداي إلنترا HD

قدمت شركة جي بي أوتو الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي، وشيري» بالسوق المصرية، طلب لوزارة المالية وقيادات المبادرة لرفع أسعار «هيونداي إلنترا HD» بعد الزيادات التي شهدتها «أسعار مكونات الإنتاج، وتكلفة النقل البحري» خلال الفترة القريبة الماضية.



وارتفعت أسعار طرازات «هيونداي إلنترا HD» الفئة الأولى «AT GL» لتسجل 239.250 جنيه، مقابل 219 ألف جنيه، والفئة الثانية «AT SR» تسجل 246.25 ألف جنيه مقابل 228.65 ألف جنيه، والفئة الثالثة «AT DAB ABS» لتسجل 259.25 ألف جنيه، مقابل 241.65 ألف جنيه، والفئة الرابعة «AT Highline» سجلت 263.25 ألف جنيه، مقابل 244.15 ألف جنيه.



تعتمد السيارة الكورية، النترا HD ، محرك 1600 سي سي ، 4 سلندر ، بعزم قوة 121 حصان ، بعزم دوران 156 نيوتن / متر ، ناقل الحركة 4 سرعات ، مدة تسارع السيارة من 0 الى 100 كم خلال 11.3 ثانية ، وفيما يخص استهلاك الوقود ، فامل كل من 100 كم تحتاج السيارة 6.6 لتر .

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تتمتع بعجلات رياضية قياسها 15 بوصة ، 16 بوصة فى الفئات الاعلى ، كما تتمير النترا مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية ، كما توفر النترا العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل في الفئات الأعلى وإضافة الى ذلك تضمنت هيونداى النترا HD فتحة سقف كهربائية، مقود حركة مزود بالعديد أنظمة التحكم