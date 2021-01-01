

بي ام دبليو تختبر الفئة السابعة الكهربائية أمام أهم منافسيها بي ام دبليو تختبر الفئة السابعة الكهربائية أمام أهم منافسيها

المربع نت – تستعد بي إم دبليو لطرح سيارة كهربائية محورية جديدة باسم i7، وهي النسخة الكهربائية للفئة السابعة الجيل القادم، مع رصدها مؤخرًا أثناء اختبارها وقياس أدائها أمام أهم منافسيها.



نرى في الصور المرفقة مرسيدس EQS الجديدة ولا مفاجأة هنا لكونها المنافسة الرئيسية لبي إم دبليو i7، كما نرى تيسلا موديل Y وإكس بنغ بي 7 كذلك خارج المركز التقني لبي إم دبليو في ميونخ.



اختيار تيسلا موديل Y لعقد المقارنات والقياسات الاختبارية هنا غريب، لكون تيسلا موديل S المنافس الأمثل لبي إم دبليو i7، كما من المثير للاهتمام رؤية إكس بنغ P7 هنا، ما يوضح اهتمام بي إم دبليو العميق بالمنافسة في السوق الصيني الكهربائي.

من المتوقع استلام بي إم دبليو i7 لبطارية عملاقة 120 كيلوواط\س بمدى أقصى 700 كيلومتر، وقد تحصل على نسخة عالية الأداء بثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية قد تصل إلى 750 حصان.وقد أكدت بي إم دبليو مسبقًا على أن الفئة السابعة الجديدة ستكون أول سيارة مزودة بنظام قيادة ذاتية من المستوي الثالث المتطور للعلامة، وستنطلق في الأسواق العام القادم.



