بي ام دبليو تختبر الفئة السابعة الكهربائية أمام أهم منافسيها

المربع نت – تستعد بي إم دبليو لطرح سيارة كهربائية محورية جديدة باسم i7، وهي النسخة الكهربائية للفئة السابعة الجيل القادم، مع رصدها مؤخرًا أثناء اختبارها وقياس أدائها أمام أهم منافسيها.
نرى في الصور المرفقة مرسيدس EQS الجديدة ولا مفاجأة هنا لكونها المنافسة الرئيسية لبي إم دبليو i7، كما نرى تيسلا موديل Y وإكس بنغ بي 7 كذلك خارج المركز التقني لبي إم دبليو في ميونخ.
اختيار تيسلا موديل Y لعقد المقارنات والقياسات الاختبارية هنا غريب، لكون تيسلا موديل S المنافس الأمثل لبي إم دبليو i7، كما من المثير للاهتمام رؤية إكس بنغ P7 هنا، ما يوضح اهتمام بي إم دبليو العميق بالمنافسة في السوق الصيني الكهربائي.
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