ضمن مشروعها القومي لتطوير منظومة النقل في مصر ؛ تعمل وزارة النقل حالياً على مراجعة وإنهاء التعاقدات الخاصة بالخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائي السريع ، وذلك بالتعاون مع تحالف ثلاث شركات هي سيمنز الألمانية وأوراسكوم والمقاولون العرب.
ويبدأ الخط الثاني من مدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة وحتى محافظاتي الأقصر وأسوان ، أما الخط الثالث فيتجه من محافظة قنا إلى الغردقة ثم سفاجا ، وتأتي مناقشات الاتفاق حول الخطين مع تحالف الشركات الثلاث بقيادة الشركة الألمانية.
وخلال لقائه بالسفير الألماني فرانك هارتمان أكد وزير النقل – كامل الوزير – على رغبة الجانب المصري في تحقيق أكبر استفادة من التعاون المشترك بين الدولتين في قطاع السكك الحديدية ومجال الجر الكهربائي خاصةً وقد سبق للوزارة أن وقعت مع سيمنز عقد تنفيذ الخط الأول ( العين السخنة / العلمين / مطروح) بطول ٦٦٠ كم ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الألمانية DB – والذي يشمل شركة دويتشه بان للعمليات الدولية وشركة دى بي للأعمال الهندسية والاستشارات – وذلك لتقديم عرض لتشغيل وصيانة هذا الخط.
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التعليقات على إنهاء التعاقد على الخط الثاني والثالث للقطار السريع
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