

مقارنة تويوتا bZ4X وسوبارو سولتيرا الكهربائيتين مقارنة تويوتا bZ4X وسوبارو سولتيرا الكهربائيتين

بعد أن كشفت كل من تويوتا وسوبارو عن سيارتيهما الكهربائيتين bZ4X وسولتيرا من خلال عمل الشركتين على مشروع مشترك، فقد حان الوقت لنتعرف على أبرز الفروقات بين السيارتين.



هندسياً، تأتي كل من تويوتا bZ4X وسوبارو سولتيرا على أساس مشترك وقاعدة عجلات واحدة، ومن حيث الخطوط العريضة للتصميم فإن السيارتين تقريباً متطابقتان. نلاحظ أن سولتيراً تأتي بواجهة رياضية نوعاً ما، بينما تأتي bZ4X أكثر هدوءاً على طريقة تويوتا المحافظة، أما الواجهة الخلفية فبدت شبه متطابقة بين السيارتين حيث أن الفرق الأكثر وضوحاً هو تصميم المصابيح.



في الداخل، تأتي كلا السيارتين بنفس الكونسول الوسطي والشاشات وأجهزة التحكم، ويبرز الاختلاف في تصميم عجلة القيادة، بالطبع ستقدم كلٌ من السيارتين أسلوب قيادة مختلف قليلاً مع تركيز سوبارو على توفير أداء رياضي ممتع ووضعيات قيادة أكثر تنوعاً، ومع حصول كلا السيارتين على نفس المحركات والبطاريات فإننا لا نتوقع فارقاً جوهرياً بينهما.

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يرغب العملاء دوماً بالتأكد من اعتمادية السيارات قبل شرائها. بما أن كلا السيارتين جديدة فليست هنالك أي إحصاءات مستقلة بعد حول ما يمكن أن يتوقعه العملاء من السيارتين، مع ذلك تتميز سيارات كل من تويوتا وسوبارو عموماً بجودة يمكن الوثوق بها، وبسهولة الصيانة عند توفر قطع الغيار والأيدي الماهرة، يختلف ذلك باختلاف الأسواق العالمية، ولكن لا يوجد ما تخشاه إذا أردت شراء أحد السيارتين في منطقتك طالما يتوفر لديك محطات شحن كافية، وضمان جيد وموثوق من الوكيل الذي تتعامل معه.في حالة تويوتا bZ4X تأتي الفئة الأساسية بالدفع الأمامي وبمحرك كهربائي ينتج 201 حصان ومدى 530 كيلومتر، بينما تأتي فئة الدفع الكلي بمحرك على كل محور وتنتج 216 حصان وتوفر مدى 460 كيلومتر، نفس الأمر بنطبق على سوبار سولتيرا، وتوفر الفئة الأساسية من السيارتين تسارع تسارع 0-100 كم/س في 8.4 ثانية، وتوفر الفئة الأعلى تسارع 0-100 كم/س في 7.7 ثانية، وستحصل كلا السيارتن على تقنية سوبارو للدفع الكلي مع وضعية X ووضعية Grip-Control.