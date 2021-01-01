بعد أن كشفت كل من تويوتا وسوبارو عن سيارتيهما الكهربائيتين bZ4X وسولتيرا من خلال عمل الشركتين على مشروع مشترك، فقد حان الوقت لنتعرف على أبرز الفروقات بين السيارتين.
هندسياً، تأتي كل من تويوتا bZ4X وسوبارو سولتيرا على أساس مشترك وقاعدة عجلات واحدة، ومن حيث الخطوط العريضة للتصميم فإن السيارتين تقريباً متطابقتان. نلاحظ أن سولتيراً تأتي بواجهة رياضية نوعاً ما، بينما تأتي bZ4X أكثر هدوءاً على طريقة تويوتا المحافظة، أما الواجهة الخلفية فبدت شبه متطابقة بين السيارتين حيث أن الفرق الأكثر وضوحاً هو تصميم المصابيح.
في الداخل، تأتي كلا السيارتين بنفس الكونسول الوسطي والشاشات وأجهزة التحكم، ويبرز الاختلاف في تصميم عجلة القيادة، بالطبع ستقدم كلٌ من السيارتين أسلوب قيادة مختلف قليلاً مع تركيز سوبارو على توفير أداء رياضي ممتع ووضعيات قيادة أكثر تنوعاً، ومع حصول كلا السيارتين على نفس المحركات والبطاريات فإننا لا نتوقع فارقاً جوهرياً بينهما.
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التعليقات على مقارنة تويوتا bZ4X وسوبارو سولتيرا الكهربائيتين
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