

لكزس LX V8 الدفعة الأخيرة كل ما تريد معرفته والأسعار والخصومات لكزس LX V8 الدفعة الأخيرة كل ما تريد معرفته والأسعار والخصومات

المربع نت – حصلت لكزس LX على جيل جديد كلياً لموديل 2022، مع تصميم ومحرك جديد، حيث تتوفر بمحرك 6 سلندر، وهو ما أحزن عشاق محركات الـ 8 سلندر الأيقونية بالطراز، إلا أن الفرصة متاحة حالياً للمرة الأخيرة للحصول على إحدى نسخ الدفعة الأخيرة من لكزس LX 2021 V8 لدى وكالة عبداللطيف جميل.



إذ تأتي لكزس LX 2021 بمحرك 8 سلندر سعة 5.7 لتر يولد قوة 362 حصان، وعزم أقصى يصل إلى 530 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، مع خزان وقود أساسي سعة 93 لتر، واحتياطي سعة 45 لتر، لتتمكن من خوض المغامرات بها دون القلق.



وبالرغم من تحديثات الجيل الجديد، إلا ان البعض لا يزال يفضل تصميم الجيل السابق، حيث تتمتع السيارة بمظهر خارجي راقي يخفي شخصيتها الوعرة القوية، حيث تعتبر LX النسخة الأكثر فخامة لتويوتا لاندكروزر، فنرى في المقدمة شبكة التهوية المغزلية الأيقونية للكزس ومصابيح LED مع خاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam، هذا بالإضافة إلى غطاء محرك بخطوط ديناميكية يبرز الجانب القوي للسيارة، أما في الخلف فنرى مصابيح LED أنيقة ورفيعة مع جنوط قياس 21 إنش.

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كما ان السيارة مميزة في راحة الداخلية، وتحصل باستمرار على تقييمات ممتازة لمقاعدها الفاخرة والتي بالإمكان تهويتها، وتقدم نظام ترفيهي اختياري ممتع للمقاعد الخلفية، ويشمل شاشتين منفصلتين وسماعات لاسلكية، كما تأتي بصندوق تبريد اختياري، وهو إضافة هامة عند السفر بشكل خاص للحفاظ على برودة المشروبات، أما عن التقنيات فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 12.3 إنش، بالإضافة إلى نظام الصوت مارك ليفينسون، ونظام تشغيل المحرك عن بعد، وغيرهم.ويتوفر عرض حالياً على جميع فئات لكزس LX V8 2021 ويستمر حتى 30 نوفمبر 2021، ويوفر ما يلي:استرجاع نقدي 25,000 ريالصيانة دورية مجانية لمدة 3 سنوات أو 50,000 كلم أيهما يأتي أولاًوتتوفر لكزس LX 2021 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية بالأسعار التالية بعد الخصم والضريبة:فئة الستاندرد AD بسعر 396,300 ريالفئة سبورت بسعر 457,240 ريالفئة بلاك اديشن بسعر 483,115 ريال