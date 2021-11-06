

قطاع العقارات يستحوذ على 939 مليون جنيه من قيم تداولات البورصة المصرية الأسبوعية قطاع العقارات يستحوذ على 939 مليون جنيه من قيم تداولات البورصة المصرية الأسبوعية

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بقيمة تداول بلغ 939 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 446 مليون سهم.



وجاء قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 545 مليون جنيه، بحجم تداول 112 مليون سهم، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 524 مليون جنيه وبحجم 14.3 مليون سهم.



يليه قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداولات 448 مليون جنيه، وحجم تداول بلغ 196 مليون سهم، ثم قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 374 مليون جنيه بحجم 222 مليون سهم.

قد يعجبك أيضا...

يليه قطاع موارد أساسة بقيمة تداول بلغت 324 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 68.9 مليون سهم، ثم قطاع سياحة وترفية بقيمة 245 مليون سهم وبقيمة تداول 83 مليون جنيه.وبالمرتبة الثامنة جاء قطاع رعايو صحية وأدوية بقيمة تداول 190 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 72 مليون سهم، ثم قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداول 163 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 57 مليون سهم، وأخيرًا قطاع مقاولات و انشاءات هندسية بالمرتبة العاشرة بقيمة تداول 104 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 155مليون سهم.أداء البورصة خلال الأسبوع الماضيسجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 721.7 مليار جنيه، مقابل 710.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 1.59%.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,431.24 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.82 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 3.31% ، صعودا مغلقا الفترة عند 2,082.7 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو2.53% مغلقا الفترة عند 1,826.43 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.52 % مغلقا عند 13,526.48 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 2.93 % مغلقا الفترة عند 3,059.58 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 10.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,718 مليون ورقة منفذة على 188 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,428 مليون ورقة منفذة على 192 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي، هذا و قد استحوذت الأسهم على 43.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.57 % خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.7 % و العرب على 11.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 87.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 199.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.2 % و سجل العرب 7.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,593.3 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,370.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاربعاء الماضي الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية والذي من شأنه أن يسهم في دعم وتقوية السوق المصرية.جاء الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي كبريات المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، وممثلي صناديق الاستثمار، لاستعراض ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات على مختلف المستويات، وكذا تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها مصر في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، واستعاد ثقة القطاع الخاص، وكذا الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي.وفي ذات السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وامكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.