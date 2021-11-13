تتابع وزارة الصحة والسكان البيانات الأولية الواردة من جنوب إفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد، كما تقوم اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، على أن الوزارة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية سواء فيما يتعلق باجتماع فريق خبراء تابع للمنظمة اليوم الجمعة 26 نوفمبر أو ما يتوصل إليه خبراء المنظمة فيما يتعلق بالتحور الجديد.
متحور جديد بطفرات أكبر
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأنباء الأولية الواردة للوزارة بالإضافة إلى المقال المنشور، أمس الخميس، 25 نوفمبر، بمجلة نيتشر المتخصصة تشير إلى وجود متحور جديد للفيروس «B.1.1.259» والذي من المحتمل أن يطلق عليه اسم نو «Nu» الذي يسبب الإصابة بالكورونا تم اكتشافه في جنوب إفريقيا وبتسوانا يحتوي على عدد كبير من الطفرات الموجودة في متغيرات أخرى، بما في ذلك دلتا ورصد الباحثون في بيانات تسلسل الجينوم، المتغير أنه يحتوي على أكثر من 30 تغييرا على البروتين المرتفع – سبايك بروتين – وهو البروتين الذي يلتصق بالخلايا المضيفة وهو الهدف الرئيسي لمناعة الجسم، ويبدو أن هذا المتحور ينتشر بسرعة عبر جنوب إفريقيا.
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التعليقات على الصحة تدرس متحور كورونا الجديد.. واحتمالية اتخاذ إجراءات احترازية خاصة
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