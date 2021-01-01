كشف جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الموقف النهائي لبطولة كأس العالم والتي يقترب تطبيق إقامتها كل عامين بدلا من كل 4 أعوام.
وأكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أنه في الماضي وقت قرار الفيفا بإقامتها كل 4 أعوام كان هناك 40 دوله فقط تشارك ولكن الآن الأمر اختلف وأصبح هناك ما يزيد عن 200 منتخب يرغب في المشاركة مشددا أن القارة الإفريقية بأكملها لا يشارك منها 4 منتخبات فقط منها في البطولة.
وتابع أن نظام التصفيات صعب للغاية مشددا أن قرار إقامة البطولة كل عامين أفضل وسيعطي الفرصة للكثير من المنتخبات للمشاركة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انفانتينو يكشف عن الموقف النهائي لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق