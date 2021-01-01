ننشر تفاصيل مشروع "المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا"

شارك الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فى لقاء اليونسكو حول مشروع اليونسكو (المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا)، وذلك عبر تطبيق "زووم".
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد اهداف المشروع التي تتمثل في :
إنشاء مركز للتعليم عن بعد بالأكاديمية المهنية للمعلمين
وضع إطار كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين فى سياقه وتطبيقه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
إنشاء منصة تدريب للكوادر التعليمية
تمكين المعلمين والمديرين والمشرفين من استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمى في التدريس لدعم التعليم المدمج أو التعليم عن بعد
تعزيز القدرات المؤسسية للكوادر العاملة فى مركز التعليم عن بعد
إنشاء مجتمع الممارسة على المنصة لمشاركة المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات
إنشاء مكتبة رقمية لمصادر المعرفة والمواد التدريبية
ترجمة مصادر المعرفة المختلفة ذات الصلة ومواد التدريب.
ووجه الدكتور رضا حجازى الشكر لمكتب اليونسكو بالقاهرة وشركة هواوى على هذا المشروع الذى سيساهم فى الارتقاء بأداء المعلمين بمصر والدول المختلفة.
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