ننشر تفاصيل مشروع "المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا"



المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا

شارك الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فى لقاء اليونسكو حول مشروع اليونسكو (المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا)، وذلك عبر تطبيق "زووم".



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد اهداف المشروع التي تتمثل في :



إنشاء مركز للتعليم عن بعد بالأكاديمية المهنية للمعلمين

وضع إطار كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين فى سياقه وتطبيقه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

إنشاء منصة تدريب للكوادر التعليمية

تمكين المعلمين والمديرين والمشرفين من استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمى في التدريس لدعم التعليم المدمج أو التعليم عن بعد

تعزيز القدرات المؤسسية للكوادر العاملة فى مركز التعليم عن بعد

إنشاء مجتمع الممارسة على المنصة لمشاركة المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات

إنشاء مكتبة رقمية لمصادر المعرفة والمواد التدريبية

ترجمة مصادر المعرفة المختلفة ذات الصلة ومواد التدريب.

ووجه الدكتور رضا حجازى الشكر لمكتب اليونسكو بالقاهرة وشركة هواوى على هذا المشروع الذى سيساهم فى الارتقاء بأداء المعلمين بمصر والدول المختلفة.

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وأكد الدكتور رضا حجازى، أن مصر من الدول التى نجحت فى إتمام العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن نظام التعليم الجديد 2.0 يؤكد على دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، من خلال توفير مصادر التعلم الرقمية المتعددة، ومنصات التعلم، والتى تواكب نمط التعلم لدى الطالب، مما ساهم أيضًا فى إتاحة تعليم للجميع وتحقيق جودة تعليمية والوصول لطالب رقمى.وخلال اللقاء، أشار نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أن دمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى أصبح أمرًا حتميًا.وأوضح أن الكتب الدراسية الرقمية ليست المصدر الوحيد للتعليم، بل يجب الاعتماد على العديد من المصادر التعليمية الرقمية حتى يصبح التعلم متحررًا من الزمان والمكان.كما أكد نائب الوزير على الدور الهام للمعلم، مشيرًا إلى أنه لا تطوير حقيقى بدون الارتقاء بأداء المعلم، وأن دور المعلم تحول من مقدم للمعلومات إلى موجه لمصادر التعلم الرقمية المتعددة وميسر للعملية التعليمية، ومساعدة كل طالب للوصول لتعلم جيد.جدير بالذكر انه قد شارك فى اللقاء الدكتور ياو أوسى أدوتوم وزير تعليم غانا، والدكتور فانتا مانديفرو نائبًا عن وزير التعليم بأثيوبيا، وستيفانا جيانينى، مساعد المدير العام لليونسكو لقطاع التعليم، وكيفن جانج الرئيس التنفيذى للتسويق بشركة هواوى، وعدد من مسئولى التعليم باليونسكو.