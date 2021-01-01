أحمد الشناوي : سيراميكا كليوباترا استحق ضربة جزاء أمام الزمالك

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سيراميكا كليوباترا استحق ضربة جزاء

قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الزمالك.

وقال الشناوي، خلال تحليله المباراة تحكيميًا بفضائية أون تايم سبورتس:"معروف كان قريبًا من الكرة ولكنه لم يراها، اللاعب شُد ثم تم دفعه من قِبل لاعب الزمالك حمزة المثلوثي، وهنا الخطأ موجودًا ولابد من احتساب ركلة جزاء ولكن كان يجب على VAR الحديث معه".

وأتم الخبير التحكيمي تصريحاته بالتنويه إلى أن المطالبة بركلة جزاء ثانية لسيراميكا كليوباترا في نهاية المباراة ليست صحيحة.

المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله لاعبه مصطفى فتحي في الدقيقة 40.

المصدر: elbalad

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