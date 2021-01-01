طبول الحرب.. إسرائيل تسعى لتوجيه ضربة عسكرية لـ المنشآت النووية الإيرانية

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صورة الخبر: المنشآت النووية الإيرانية
المنشآت النووية الإيرانية

قال وزير دفاع إسرائيل بيني جانتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لـ إيران تستهدف المنشات النووي الإيرانية.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال جانتس، إنه موازاة مع الخيار العسكري، نواصل جهود تحسين شروط اتفاق نووي بين الغرب وإيران.

وأشار إلى أن إسرائيل تريد اتفاقا لا يقتصر على النووي الإيراني فقط، بل يشمل أنشطة طهران ودعمها لوكلائها.

وأكد أن الصفقة الجيدة مع إيران هي التي تنهي ثغرات الاتفاق الحالي بشأن التخصيب والوضع الإقليمي.

وأنهى جانتس اليوم الخميس زيارته إلى المغرب التي استمرت ثلاثة أيام، والتقى خلالها وزيري الخارجية والدفاع ورئيس أركان الجيش المغربي.

المصدر: صحيفة تايمز أوف إسرائيل

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