قال وزير دفاع إسرائيل بيني جانتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لـ إيران تستهدف المنشات النووي الإيرانية.
ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال جانتس، إنه موازاة مع الخيار العسكري، نواصل جهود تحسين شروط اتفاق نووي بين الغرب وإيران.
وأشار إلى أن إسرائيل تريد اتفاقا لا يقتصر على النووي الإيراني فقط، بل يشمل أنشطة طهران ودعمها لوكلائها.
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التعليقات على طبول الحرب.. إسرائيل تسعى لتوجيه ضربة عسكرية لـ المنشآت النووية الإيرانية
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