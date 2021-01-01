فتاة تروي تفاصيل اعتداء متحرش عليها 6 الصبح ..فيديو



فتاة تروي تفاصيل اعتداء متحرش فتاة تروي تفاصيل اعتداء متحرش

نشرت فتاة مقطع فيديو لمتحرش قام بالتحرش بها داخل ميكروباص باتجاه المعادي.



وعلقت منه علي الفيديو قائلة :" النهاردة اترفع عليا مطواة من واحد اتحرش بيا!



وروت الفتاة تفاصيل الحادث قائلة:" الساعة دلوقتي ٦:٣٠ الصبح رايحة شغلي ، راكبة في الكنبة اللي قبل الأخيرة وورايا واحد عمال يدخل صوابعه من الفتحة بين الكرسين أول مرة انا اتخضيت واتنفضت فاشال ايده بسرعة يمكن متهيألي عشان كنت نايمة شوية على نفسي

بس صحيت والكنبة كلها ورا فاضية وهو زانق نفسه ورايا بالظبط عشان يدخل ايده !!!!

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أضافت الفاة :"لما كررها تاني واتأكدت وفضلت ازعق فضل يشتم ويقولي أن الكرسي اللي أمامه ضيق عليه لكن كان ممكن يقعد في الكنبة ومش هيبقى فيه أي كراسي قدامه والمكان ، هيبقى ، كنبة مفتوحة في ٣ مرات للأمانة السواق في الأول نزله وقاله انزل ومتقعدش في عربيتي وهو مرضيش ينزل فجأة قرر يطلع مطواه وقرر يفتحها.وأكملت : بعد ما قفل المطوة وقعدوه ع الكرسي والناس هدوه لأنه كان بيهددني والسواق انه يدبحناالناس اتلمت وزي ما انتوا شايفين في آخر الفيديو الناس نزلوني أنا من الميكروباص عشان هو ماسك المطواه ، وقعد في نص العربية يتشرط ويقول السواق ده مش هيشتغل الخط تاني وانه لو شافني تاني هيعمل ويسوي.وأضافت: وقالهم في الاخر بكل بجاحه اني واحدة ……. عشان لو كنت محترمة كنت سكت لحد ما وصلنا ، أنا مرعوبة وعمري ما حصل معايا التهديدات دي وهو شتمني الشتائم دي !!!!انا عايزة حقي ارجوكم شيروا البوست ده عشان حقي مش هييجي غير بكده".https://www.instagram.com/p/CWpV6lvjKj6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again