فتاة تروي تفاصيل اعتداء متحرش عليها 6 الصبح ..فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › فتاة تروي تفاصيل اعتداء متحرش عليها 6 الصبح ..فيديو

صورة الخبر: فتاة تروي تفاصيل اعتداء متحرش
فتاة تروي تفاصيل اعتداء متحرش

نشرت فتاة مقطع فيديو لمتحرش قام بالتحرش بها داخل ميكروباص باتجاه المعادي.

وعلقت منه علي الفيديو قائلة :" النهاردة اترفع عليا مطواة من واحد اتحرش بيا!

وروت الفتاة تفاصيل الحادث قائلة:" الساعة دلوقتي ٦:٣٠ الصبح رايحة شغلي ، راكبة في الكنبة اللي قبل الأخيرة وورايا واحد عمال يدخل صوابعه من الفتحة بين الكرسين أول مرة انا اتخضيت واتنفضت فاشال ايده بسرعة يمكن متهيألي عشان كنت نايمة شوية على نفسي
بس صحيت والكنبة كلها ورا فاضية وهو زانق نفسه ورايا بالظبط عشان يدخل ايده !!!!

أضافت الفاة :"لما كررها تاني واتأكدت وفضلت ازعق فضل يشتم ويقولي أن الكرسي اللي أمامه ضيق عليه لكن كان ممكن يقعد في الكنبة ومش هيبقى فيه أي كراسي قدامه والمكان ، هيبقى ، كنبة مفتوحة في ٣ مرات للأمانة السواق في الأول نزله وقاله انزل ومتقعدش في عربيتي وهو مرضيش ينزل فجأة قرر يطلع مطواه وقرر يفتحها.

وأكملت : بعد ما قفل المطوة وقعدوه ع الكرسي والناس هدوه لأنه كان بيهددني والسواق انه يدبحنا
الناس اتلمت وزي ما انتوا شايفين في آخر الفيديو الناس نزلوني أنا من الميكروباص عشان هو ماسك المطواه ، وقعد في نص العربية يتشرط ويقول السواق ده مش هيشتغل الخط تاني وانه لو شافني تاني هيعمل ويسوي.

وأضافت: وقالهم في الاخر بكل بجاحه اني واحدة ……. عشان لو كنت محترمة كنت سكت لحد ما وصلنا ، أنا مرعوبة وعمري ما حصل معايا التهديدات دي وهو شتمني الشتائم دي !!!!
انا عايزة حقي ارجوكم شيروا البوست ده عشان حقي مش هييجي غير بكده".

https://www.instagram.com/p/CWpV6lvjKj6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فتاة تروي تفاصيل اعتداء متحرش عليها 6 الصبح ..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87664

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager